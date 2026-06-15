"เพ็ญพรรณ" ยกย่อง "ดนัย-อมรรัตน์" เป็นคนข่าวคุณภาพ เผยเบื้องหลังลาจอช่อง 9 อาจเจอแรงกดดันใหญ่

"เพ็ญพรรณ" โพสต์ถึงเบื้องหลัง "หมาแก่-แมวสาว" ประกาศยุติรายการเจาะลึกทั่วไทยฯ ทางช่อง 9 สิ้นเดือน มิ.ย. นี้ ยกย่องเป็นคนข่าวคุณภาพที่กล้าชนทุกประเด็น ชี้การลาจอครั้งนี้อาจมี "อำนาจบางอย่าง" แทรกแซง พร้อมเชื่อมั่นย้ายช่องใหม่ข่าวแซ่บกว่าเดิม
จากกรณี นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ ประกาศในรายการ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” ว่าจะออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD เป็นวันสุดท้ายวันที่ 30 มิ.ย. 2569 หลังอยู่กับสถานีมานานเกือบ 7 ปี โดยระบุเพียงว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศและมองว่าอยู่กับช่อง 9 มานานเกินไปแล้ว พร้อมขอไม่ให้ซักถามถึงเหตุผลเพิ่มเติม
ขณะที่เพจรายการประกาศยุติการออกอากาศทางช่อง 9 อย่างเป็นทางการ สำหรับรายการดังกล่าวเริ่มออกอากาศที่ช่อง 9 ตั้งแต่ปี 2562 หลังยุติจากเนชั่นทีวี และมีประวัติออกอากาศมาก่อนทั้งทางวิทยุและสถานีโทรทัศน์อื่น โดยระหว่างอยู่ช่อง 9 นายดนัยเคยหยุดจัดรายการช่วงหนึ่งในปี 2567 เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ก่อนกลับมาดำเนินรายการต่อจนถึงกำหนดสิ้นสุดในครั้งนี้
ล่าสุด วันนี้ (15 มิ.ย.) เพ็ญพรรณ แหลมหลวง ผู้สื่อข่าวสายการเมือง ออกมาโพสต์ข้อความ ยกย่อง "ดนัยและรัตน์" (หมาแก่-แมวสาว) แห่งรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ ว่าเป็นคนข่าวคุณภาพที่ทุ่มเทและกล้าเจาะลึกประเด็นร้อนจนสร้างผลกระทบต่อสังคมและคดีสำคัญมาโดยตลอด
แม้ที่ผ่านมาจะสามารถรับมือกับแรงกดดันจากหลายยุครัฐบาลขณะจัดรายการทางช่อง 9 อสมท ได้ แต่การประกาศลาจอในครั้งนี้เชื่อว่าเป็นผลมาจากอำนาจบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่า
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าการย้ายไปสู่พื้นที่ใหม่จะทำให้ทั้งสองท่านสามารถนำเสนอข่าวสารได้ดุเดือดและเข้มข้นยิ่งขึ้น พร้อมยืนยันที่จะติดตามให้กำลังใจต่อไปในฐานะแฟนคลับ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ในฐานะ ที่เคยมีโอกาสได้ร่วมงาน กับทั้งพี่ดนัย และพี่รัตน์ หรือ ฉายาหมาแก่แมวสาว ในรายการ“เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ ”
บอกได้เลยว่า พี่ทั้ง2คน และทีมงานทุกคน เป็นคนคุณภาพมาก พี่ดนัย เป็น ทุกอย่างของรายการ ตื่นแต่เช้า(เช้ามาก)กำหนด ประเด็น ข้อมูล พาดหัว ขยี้ ตีแผ่ จบรายการ ไลน์กลุ่ม พี่ดนัยยังเด้งทั้งวันเพื่ออัพเดท กรองประเด็นของวันถัดไป
เป็นรายการที่ทั้งผู้นำประเทศ ผู้บริหาร สื่อมวลชนด้วยกันเองต้องคอยมอนิเตอร์ ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ ถูกเอาไปขยายผลต่อเสมอ หลายครั้ง หลายข่าวที่ไม่มีใครกล้า แต่พี่ดนัยกล้า! จนกลายเป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์คดีสำคัญๆได้ หลายคดี
พี่ดนัยมา จัดรายการที่ช่อง9 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ โดนเตือน โดนเบรค มาหลายครั้ง รัฐบาล คสช รัฐบาลลุงตู่ รัฐบาลเศรษฐา รัฐบาลแพรทองธาร แม้จะสร้างความหงุดหงิดกับรัฐบาล ฝ่ายบริหาร แต่ก็ผ่านมาได้
แต่ครั้งนี้ !! คงจะ มีพลังอันยิ่งใหญ่จริง ทำให้ต้องประกาศลาจอ อสมท แบบ “ลาไปยิ้มไป”
แน่นอน!! ระดับหมาแก่ พ้นจากตรงนี้ ไปที่ใหม่ ก็น่าจะให้พื้นที่ทั้ง2ท่าน ได้ขยี้แบบดุเดือดมากขึ้น
ในฐานะFC ไปช่องไหนก็จะตามไปเชียร์