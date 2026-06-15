อุทาหรณ์! เด็ก 2 ขวบกลืน ‘ถ่านกระดุม’ ค้างหลอดอาหาร หมอผ่าตัดด่วนกลางดึกรอดปาฏิหาริย์

อุทาหรณ์ผู้ปกครอง หลังทีมแพทย์โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ เร่งช่วยชีวิตเด็กชายชาวเขาวัย 2 ขวบ ที่เผลอกลืน “ถ่านกระดุม” โดยไม่มีใครรู้ตัว ก่อนส่องกล้องนำออกจากหลอดอาหารได้สำเร็จแบบฉิวเฉียด หวิดเกิดภาวะทางเดินอาหารทะลุ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต พร้อมเตือนภัยของเล่นและอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กในบ้านที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย
วันนี้ (15 มิ.ย.) เฟซบุ๊ก "Rainy Waritt" ได้แชร์เคสผู้ป่วยเด็กจาก นพ.สมพงษ์ (Pong Surgeon) ศัลยแพทย์โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังระดมทีมแพทย์ช่วยชีวิตเด็กชายชาวเขาวัยเพียง 2 ขวบ ที่เผลอกลืน "ถ่านแบตเตอรี่ทรงกลมแบน" (ถ่านกระดุม) โดยที่ครอบครัวไม่รู้ตัว โชคดีแพทย์ส่องกล้องนำออกได้ทันควันก่อนระบบทางเดินอาหารทะลุ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวรดึก เมื่อโรงพยาบาลจอมทองได้รับประสานส่งตัวผู้ป่วยเด็กวัย 2 ขวบ มาจาก อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากญาติสงสัยว่าเด็กอาจกลืนเหรียญเข้าไปเพราะมีอาการไอและหายใจมีเสียงดัง ซึ่งทางโรงพยาบาลต้นทางได้ประสานไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้ว แต่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเครื่องมือ จึงต้องเปลี่ยนเส้นทางส่งตัวมายังโรงพยาบาลจอมทอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่ใกล้ที่สุด แทนการเดินทางฝ่าเส้นทางเขาคดเคี้ยวไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อทีมแพทย์ตรวจดูฟิล์มเอกซเรย์จากโรงพยาบาลต้นทางอย่างละเอียด ก็พบสิ่งแปลกปลอมลักษณะเป็นวงกลมค้างอยู่ที่บริเวณหลอดอาหาร ทว่าวัตถุดังกล่าวมีเงากลมๆ ซ้อนกันอยู่ภายใน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่ใช่เหรียญเงินทั่วไป แต่เป็นแบตเตอรี่หรือถ่านกระดุมที่มักอยู่ในของเล่นเด็ก
นาทีชีวิตเริ่มขึ้นเมื่อรถส่งตัวเดินทางมาถึงโรงพยาบาลจอมทองในเวลาตี 3 กว่า ทีมแพทย์ไม่รอช้า รีบนำตัวเด็กเข้าห้องผ่าตัดด่วนในเวลา 04.00 น. ทันที เนื่องจากถ่านประเภทนี้หากหลุดลงไปถึงกระเพาะอาหารหรือลำไส้ จะนำออกได้ยากมาก และที่อันตรายที่สุดคือ หากถูกน้ำย่อยในกระเพาะกัดกร่อน สารเคมีและกรดภายในแบตเตอรี่จะรั่วซึมออกมา จนกัดทางเดินอาหารของเด็กทะลุ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
เนื่องจากผู้ป่วยเป็นเด็กเล็ก ทีมแพทย์ต้องทำการวางยาสลบและใส่ท่อช่วยหายใจ ก่อนจะใช้กล้องส่องหลอดอาหารขนาดของผู้ใหญ่ไซส์เล็ก ที่มีช่องใส่เครื่องมือขนาด 2.8 มิลลิเมตร สอดเข้าไปในหลอดอาหารจนพบถ่านไฟฉายทรงแบน และใช้สายคีบดึงออกมาทางปากได้สำเร็จ
หลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดอย่างปลอดภัย เด็กฟื้นตัวได้ดี สามารถถอดท่อช่วยหายใจและรับประทานอาหารได้ตามปกติ ก่อนที่แพทย์จะอนุญาตให้ครอบครัวพากลับไปพักฟื้นที่บ้าน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเช้าวันรุ่งขึ้น
เคสนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ครั้งใหญ่ เพราะในตอนแรกทั้งพ่อ แม่ และยายที่เลี้ยงดู ต่างไม่ทราบเลยว่าเด็กแอบกลืนวัตถุนี้ลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ดังนั้น ผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงการให้เด็กเล็กเล่นของเล่นที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก หรือของเล่นที่ใช้ถ่านกระดุมที่ไม่มีน็อตล็อกฝาปิดอย่างแน่นหนา เพราะเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่คลาดสายตา อาจนำมาซึ่งความสูญเสียที่ไม่คาดคิด