ดีป้า เดินหน้ายุทธศาสตร์การยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยครั้งสำคัญ เปิดระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มุ่งสร้างฐานข้อมูลคอนเทนต์ไทย ปูทางสู่เวทีโลก

ดีป้า ประกาศยุทธศาสตร์การยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ไทยครั้งสำคัญในงาน ECOSYSTEM MOMENTUM FOR DIGITAL CONTENT THAILAND รุกเปิดระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์แบบครบวงจร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางที่เป็นระบบ พร้อมเชิญชวนผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ให้บริการร่วมขึ้นทะเบียน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดงาน ECOSYSTEM MOMENTUM FOR DIGITAL CONTENT THAILAND เวทีขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่การเติบโตระดับสากลผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนของระบบนิเวศเข้าด้วยกัน พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการแสดงศักยภาพเพื่อเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิด ‘From Local Talent to Global Content’ โดยมี ดร.ศุภกร สิทธิไชย รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากบุคคลในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคาร ดีป้า (สำนักงานใหญ่) ซอยลาดพร้าว 10
ดร.ศุภกร กล่าวว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวมีมูลค่ารวมกว่า 50,609 ล้านบาท โดยในปี 2567
มีอัตราการเติบโตถึง 14% (อ้างอิงข้อมูลผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2567) ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของคนไทย แต่ที่ผ่านมา ข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยยังคงกระจัดกระจาย และขาดฐานข้อมูลกลางที่เป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงจัดทำระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์แบบครบวงจร เพื่อรวบรวม จัดกลุ่ม และจัดทำภาพรวมของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ตลอดทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ อีกทั้งให้สอดคล้องกับบริบทระดับสากล และขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ ฟรีแลนซ์ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในอุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนผ่านระบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง พร้อมแสดงศักยภาพของตนเองผ่าน Portfolio เชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดร.ศุภกร กล่าวต่อว่า การมีฐานข้อมูลกลาง และระบบขึ้นทะเบียนที่ได้มาตรฐานจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเข้มแข็ง ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้เหล่าผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมได้แสดงศักยภาพสู่สายตานักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปูทางการเติบโตจาก Local Talent สู่ Global Content และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกันนี้ ภาครัฐยังสามารถกำหนดทิศทางนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นงาน ECOSYSTEM MOMENTUM FOR DIGITAL CONTENT THAILAND ที่จัดขึ้นในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย โดย ดีป้า ต้องการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ อีกทั้งร่วมขับเคลื่อนระบบนิเวศอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง และพร้อมก้าวไปสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน
“ดีป้า มุ่งสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจทัลคอนเทนต์ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการจัดเก็บข้อมูล แต่เป็น
การวางรากฐานเชิงยุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงศักยภาพของคนไทยเข้ากับโอกาสทางธุรกิจระดับโลก และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว
ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว ดีป้า ได้จำแนกกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ออกเป็น 6 สาขาหลัก
ที่มีศักยภาพสูง และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ประกอบด้วย เกม แอนิเมชัน คาแรกเตอร์ อีสปอร์ต คอนเทนต์ครีเอเตอร์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบุ๊ก โดยผู้ประกอบการ ฟรีแลนซ์ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ที่เข้ามาลงทะเบียนในระบบจะสามารถสร้าง Portfolio เพื่อแสดงผลงานตนเอง ซึ่งภายในฟีเจอร์สดังกล่าวจะทำหน้าที่เสมือนหน้าร้านออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้ามาค้นหาผลงาน ซี่งถือเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้า และเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่
ภายในงาน ECOSYSTEM MOMENTUM FOR DIGITAL CONTENT THAILAND ยังมีเวทีเสวนา
ที่รวมเหล่ากูรูจากแต่ละสาขามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่เวทีโลก ไม่ว่าจะเป็น คุณสุวิตา จรัญวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทลสกอร์ จำกัด และอุปนายกสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทย (TCCA) คุณจิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร eArena คุณสุมิตร สีมากุล นายกสมาคมดิจิทอลคอนเทนท์ไทย (DCAT) คุณกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) คุณกฤษณ์ ณ ลำเลียง นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และ คุณกวิตา พุกสาย ผู้เชี่ยวชาญในวงการหนังสือ บรรณาธิการ และอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์มอีบุ๊ก พร้อมการบรรยายให้ความรู้ในประเด็นภาษีดิจิทัลคอนเทนต์ กิจกรรม Inspiration Showcase ที่เปิดเวทีที่ให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้นำเสนอผลงาน และกิจกรรม Networking เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการ นักพัฒนา และนักลงทุน
สำหรับผู้ประกอบการ ฟรีแลนซ์ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทย พร้อมจัดทำ Portfolio เพื่อแสดงผลงาน
ได้แล้ววันนี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ https://digitalcontent.depa.or.th/