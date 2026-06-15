เจาะลึกทั่วไทยฯ แยกทางช่อง 9 เหตุวิจารณ์ "TH-AI Passport" ?

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.69 หลังจากที่รายการ "เจาะลึกทั่วไทย" ประกาศอำลา "ช่อง 9" สิ้นเดือน มิ.ย.นี้
แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดยืนยันว่า การถอดรายการครั้งนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลัง โดยสาเหตุสำคัญจากการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ "ไชยชนก ชิดชอบ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
ผ่านโครงการ "TH-AI Passport" มูลค่า 1.6 พันล้าน ไปทิศทางที่ไม่ดี ไม่สนองตามนโยบาย รวมถึงตั้งข้อสังเกตว่า ผู้เข้าร่วมฟังข้อมูลของโครงการ ให้บรรยากาศที่คล้ายคลึงกับ "กลุ่มคนที่ไปตามเวทีหาเสียงการเมือง"
หลังจากคำวิจารณ์เหล่านั้นผ่านรายการ จึงมีคำสั่งจาก "ผู้กว้างขวางฟากรัฐบาล" ให้ "ช่อง 9" ถอดรายการนี้ออกโดยไม่มีข้อแม้
โดยทางผู้บริหารช่อง 9 ได้แจ้งกับเจ้าของรายการว่า "ไม่มีทางเลือก" จำเป็นต้องถอด "เจาะลึกทั่วไทย" ออกจากผัง ตั้งแต่สิ้นเดือน มิ.ย.นี้เป็นต้นไป
ฟาก "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" หรือ "หมาแก่" พิธีกรรายการชื่อดัง ได้พูดกลางรายการ "เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand" ว่า รายการจะทำหน้าที่ตรงนี้ ถึง 30 มิ.ย.นี้
"หลังจากนี้ก็บ๊ายบาย ไม่ต้องถามนะ ทำไม อะไร อย่างไร เอาเป็นว่าอยู่นานเกินไป ซึ่ง 30 มิ.ย.เป็นเวลาอันเหมาะสม ทราบกันตามนี้"
รายการ "เจาะลึกทั่วไทย" เริ่มมาปักหลักที่ "ช่อง 9" ตั้งแต่ยุครัฐบาลลุงตู่ ถึงวันนี้ผ่านมา 5 รัฐบาลแล้ว ดนัยทิ้งท้ายว่า "อยู่นานเกินไป อยากเปลี่ยนบรรยากาศ อย่าไปคิดเยอะ"
ขณะที่ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์" กล่าวว่า รายการมีมาตั้งแต่ 2 ก.ย.62 และจะอยู่ถึง 30 มิ.ย.69