ผลสำรวจเมืองผู้ดีเผย แบนบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ผล ทำสินค้าเถื่อนโต - คนสูบบุหรี่เพิ่ม

ผลสำรวจล่าสุดจาก Haypp ผู้ค้าปลีก e-commerce ระดับโลก เผยมาตรการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable Vape) ในสหราชอาณาจักรไม่ได้ผลตามที่ตั้งเป้าไว้ พบผู้ใช้ยังคงหาซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้จากร้านค้าผิดกฎหมาย ขณะที่บางส่วนกลับไปสูบบุหรี่มวนแทน
การสำรวจผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 1,000 คน พบว่า 35% ยังคงซื้อบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งแม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งมาเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว โดยแหล่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายที่พบมากที่สุด ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าชุมชน (51%) ตลาดนัดหรือร้านค้ารถเข็นตามตลาดต่างๆ (35%) ร้านบุหรี่ไฟฟ้า (28%) และจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว (28%)
แม้มาตรการห้ามจำหน่ายจะส่งผลให้ความต้องการใช้บุหรี่ไฟฟ้าลดลง โดย 61% ระบุว่าลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้า และ 8% เลิกใช้โดยสิ้นเชิง แต่ยังพบแนวโน้มที่น่ากังวลในกลุ่มผู้ที่ลดหรือเลิกใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดย 41% หันกลับไปสูบบุหรี่มวน ขณะที่ 44% เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินถุง (Nicotine pouch) หรือสนูส (Snus) 17% ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบเติมน้ำยา และ 12% ใช้ยาสูบแบบเคี้ยว
ดร.มารินา เมอร์ฟี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการวิทยาศาสตร์ของ Haypp กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนผลกระทบเชิงลบจากนโยบายห้ามแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งไม่เพียงกระตุ้นตลาดมืด แต่ยังทำให้ผู้ใช้จำนวนมากกลับไปสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่ากังวลมากกว่าในด้านสาธารณสุข ซึ่งชี้ได้ว่ามาตรการแบนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นกฎหมายที่ไม่ได้ประสิทธิผล
ผลสำรวจยังพบว่าเมืองที่ยังมีการซื้อบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งในระดับสูงหลังการแบน ได้แก่ เชฟฟิลด์ (50%) นิวคาสเซิล (48%) เซาแทมป์ตัน (48%) ลอนดอน (46%) แมนเชสเตอร์ (38%) ลีดส์ (33%) บริสตอล (31%) และเอดินบะระ (30%)
ที่มา : https://www.edinburghnews.scotsman.com/your-world/30-of-edinburgh-vapers-still-purchased-disposable-vapes-since-uk-ban-8656605