กรมอุทยานฯ น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ เผยภาพความทรงจำต้นไม้ทรงปลูก "พระองค์ภา" เคียงคู่ป่าภูกระดึง

เพจ PR กรมอุทยานฯ เผยภาพจำแห่งพระกรุณาธิคุณ ย้อนรอยความทรงจำในวันวานบนยอดภู สู่ “ต้นไม้ทรงปลูก” ของ “พระองค์ภา” สัญลักษณ์ที่มีชีวิตหลังเสด็จฯ เยือนยอดอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 2 ครั้งในอดีต ทั้ง “ต้นสนสามพันปี” และ “ต้นก่วมแดง” (เมเปิล) เจริญเติบโตอย่างงดงาม เป็นดั่งตัวแทนความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม และสมบัติล้ำค่าของผืนป่าไทย
วันนี้ (15 มิ.ย.) เพจ "PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" ได้โพสต์ภาพจำแห่งพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนยอดภูกระดึง 2 ครั้งในอดีต ซึ่งได้ประทาน "ต้นไม้ทรงปลูก" ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความผูกพัน
ทางเพจระบุข้อความว่า "ภาพความทรงจำในวันวานบนยอดภู สู่ต้นไม้แห่งพระเมตตาที่เติบโตเคียงคู่ผืนป่า "ภูกระดึง"
ท่ามกลางทะเลหมอก ขุนเขา และธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของ "อุทยานแห่งชาติภูกระดึง" มีเรื่องราวอันแสนประทับใจและทรงคุณค่า ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเลยเสมอมา นั่นคือภาพจำแห่งพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนยอดภูกระดึงถึง 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม พุทธศักราช 2537 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนภูกระดึงเป็นครั้งแรก ในครั้งนั้น พระองค์ทรงปลูก "ต้นสนสามพันปี" ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความผูกพัน วันเวลาผ่านพ้นไปกว่าสามทศวรรษ ปัจจุบันต้นสนทรงปลูกนี้ได้หยั่งรากลึก เติบโตอย่างแข็งแรงท้าลมหนาวท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยความสูงถึง 6.90 เมตร และมีขนาดรอบลำต้น 66 เซนติเมตร
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2553 ความปีติยินดีได้หวนกลับมาเยือนชาวภูกระดึงอีกครั้ง พระองค์ทรงใช้เวลาทอดพระเนตรนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และชื่นชมความงามของจุดชมวิวสำคัญบนยอดภู ทั้งผาหมากดูก ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาแดง ผาหล่มสัก และผานกแอ่น พร้อมทั้งทรงปลูก "ต้นก่วมแดง" (เมเปิล) ซึ่งปัจจุบันได้แตกกิ่งก้านสาขาอย่างงดงาม มีความสูงถึง 7.90 เมตร และมีขนาดรอบลำต้น 57 เซนติเมตร
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ต้นไม้ทรงปลูกทั้งสองต้นไม่เพียงแต่เจริญเติบโตเคียงคู่ผืนป่าภูกระดึง แต่ยังเป็นดั่งสัญลักษณ์ที่มีชีวิต ตัวแทนแห่งพระเมตตา ความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติ และพระปณิธานอันแน่วแน่ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทรงมีต่อประเทศไทย
ทุกครั้งที่สายลมพัดผ่านกิ่งก้านของต้นสนและต้นก่วมแดง เสมือนประหนึ่งการย้ำเตือนให้เราทุกคนร่วมกันหวงแหนและปกป้องรักษาผืนป่าแห่งนี้ ไว้ให้เป็นสมบัติของชาติตราบนานเท่านาน น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้"