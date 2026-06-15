เตือนภัยวงการช่างภาพ! ระวังมิจฉาชีพคราบเจ้าสาว หลอกอนุญาตโพสต์รูป ก่อนขู่ฟ้องรีดเงิน นศ.วัย 19 ช้ำใจสูญหมื่นห้า

อุทาหรณ์เตือนใจครั้งใหญ่ในวงการช่างภาพ เมื่อเพจดังเปิดโปงพฤติกรรมสุดแสบของ "เจ้าสาวหัวหมอ" ที่ฉวยโอกาสตลบหลังช่างภาพนักศึกษาวัย 19 ปี ขู่ฟ้องร้องฐานนำรูปงานแต่งไปโพสต์ลงโซเชียล ทั้งที่เคยอนุญาตปากเปล่าไปแล้ว จนน้องนักศึกษาตื่นตระหนกยอมควักเนื้อจ่ายค่าเสียหายไปถึง 15,000 บาท แต่เรื่องกลับตาลปัตรสุดโป๊ะ เมื่อเจ้าสาวคนดังกล่าวไปโพสต์สตอรีอวดว่า "ได้เงินมาใช้ฟรีๆ" งานนี้รุ่นพี่ตากล้องแห่เตือน รับงานทุกครั้ง "สัญญาใจ" ใช้ไม่ได้อีกต่อไป ต้องมีลายลักษณ์อักษรเท่านั้น!
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. เพจ "รีวิวช่างภาพ" ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของช่างภาพนักศึกษาวัย 19 ปี รับงานถ่ายภาพแต่งงานและได้ขออนุญาตบ่าวสาวเพียงปากเปล่าเพื่อนำภาพไปโพสต์เป็นผลงาน แต่ภายหลังกลับถูกเจ้าสาวขู่ฟ้องร้องเรื่องการโพสต์รูปจนน้องช่างภาพต้องยอมจ่ายเงินชดใช้ไป 15,000 บาท
ซึ่งต่อมาพบว่าเจ้าสาวได้โพสต์สตอรีอวดว่าได้เงินมาฟรีๆ คล้ายกับตั้งใจวางแผนหลอกลวงเพื่อกรรโชกทรัพย์ตั้งแต่แรก เหตุการณ์นี้จึงเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ช่างภาพทุกคนควรมีเอกสารสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าเซ็นยินยอมอย่างชัดเจนก่อนนำภาพผลงานไปโพสต์ลงโซเชียลเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบในลักษณะนี้