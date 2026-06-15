สาวสุดทน! พฤติกรรมแก๊งนักเรียนป่วนโรงหนัง ไร้มารยาทขั้นรุนแรง ทำน้ำหก-เปิดเสียงแทรก-เมินคำเตือน โรงหนังโร่ขอโทษ

ผู้ใช้เฟซบุ๊กแชร์ประสบการณ์ดูหนังยอดแย่ หลังเจอแก๊งนักเรียนวัยมัธยมรวมตัวสร้างความวุ่นวาย ทั้งกรี๊ดลั่น เปิดไฟฉายใส่หน้า และเล่นเกมเสียงดัง แม้คนในโรงจะเอ่ยปากเตือนแต่กลับถูกสบถด่าและล้อเลียน ล่าสุด SF Cinema ติดต่อขอโทษพร้อมงัดมาตรการคุมเข้มแล้ว
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Lynny Blackbunny" ออกมาโพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์การดูหนังที่แย่ที่สุดในชีวิต จากการชมภาพยนตร์เรื่อง Backrooms ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่โรงภาพยนตร์ SF เนื่องจากต้องเผชิญกับ กลุ่มนักเรียนนานาชาติวัยมัธยมต้น ที่มารวมตัวกันและสร้างความวุ่นวายขั้นสุดตลอดการฉาย
ทั้งการส่องไฟฉายใส่หน้าผู้ชมคนอื่น กรีดร้อง ถ่ายวิดีโอ คุยเสียงดัง เล่นเกมมือถือเปิดเสียงแทรก ทำน้ำหกเลอะเทอะ และเดินเข้าออกโรงหนังตลอดเวลา แม้ผู้เขียนและผู้ชมท่านอื่นจะพยายามเอ่ยปากตักเตือน แต่กลุ่มเด็กกลับเมินเฉย พูดจาสบถใส่ และแสดงพฤติกรรมล้อเลียนจนหนังจบ ทำให้ผู้เขียนรู้สึกเสียสุขภาพจิตและหมดความอดทนอย่างหนัก จนต้องโพสต์เพื่อระบายและเรียกร้องให้ทางโรงหนังมีมาตรการจัดการขั้นเด็ดขาด
ซึ่งในเวลาต่อมา ทาง SF Cinema ได้ติดต่อมาขอโทษและรับเรื่องไปพิจารณา โดยเสนอแนวทางแก้ไขด้วยการเพิ่มพนักงานเดินตรวจตราและเพิ่มสื่อรณรงค์มารยาทการชมภาพยนตร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สุดทนเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ไอ้เด็กเวร
ใครอยากโลกสวย Positive Thinking ขัดเกลาชีวิต ข้ามโพสต์นี้ไปเลย ไปเลยจ้าาา
วันนี้เป็นประสบการณ์ดูหนังที่แย่ที่สุดในชีวิต แล้วก็เพิ่งรู้ตัวด้วยว่าได้ปลดล็อกสกิลใหม่ ในการบอกคนแปลกหน้าให้หุบปากเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเลย
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังจะดูหนังเรื่อง ‘Backrooms’ แต่ความผิดพลาดในวันนี้ก็คือคุณไม่รู้มาก่อนว่าเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของคนในโรงหนังวันนี้ คือเด็กแก๊งเดียวกันที่มาในธีม ‘หากเธอต้องการหายนะ ฉันคือคำตอบ’ ซึ่งวันนี้เดาว่าน่าจะเป็นเด็กนานาชาติสักโรงเรียนหนึ่งนัดกันมาดูหนังเพราะทุกคนพูดภาษาอังกฤษและทักกันไปมาทั้งโรง
และมันไม่ใช่แค่การพูดคุยเสียงดังในโรงหนังจ้า คือมันหนักหนาสาหัส ชนิดที่ว่าหนักกว่าประสบการณ์ดูหนังที่แย่ทั้งหมดในชีวิตมามัดรวมกันอีกค่ะ แบบที่สุด !!!! (ถ้าใครอ่านจบแล้วคิดว่าเคยเจอหนักกว่าขอเรียนเชิญแชร์ชะตากรรม)
พอหนังกำลังจะฉาย ไฟมันจะมืดลงใช่ไหม พอไฟมืดลงปุ๊บเริ่มเลยค่ะ มีเด็กข้างหลังเปิดไฟฉายในมือถือส่อง ส่องหน้า! ทุกคนที่นั่งอยู่ ใช่ ส่องเพื่อน ส่องหน้าคนอื่น ส่องเล่นส่องไปทั่ว จนคนที่เขานั่งฝั่งซ้ายบอก “Excuse me” และนี่คือดอกที่ 1 สำหรับคนในโรงค่ะ แน่นอนว่า นี่แค่เริ่มจ้า
พอหนังเริ่มฉายมันจะมีโลโก้ขึ้นใช่ปะ เอาแค่โลโก้ค่ายหนังขึ้นนะ แม่งตกใจทุกช็อต ตะโกน กรี๊ดๆๆ (ตกใจ กรี๊ดทุกโลโก้ที่เด้งขึ้น เป็นบ้าเหรอ) จนคนนั่งด้านหน้าตะโกนบอก "Shut the f*ck up!" โอเค นี่คือดอก 2 แล้วนะที่คนในโรงพูด เสียงกรี๊ดมันเบาลง แต่ไม่ มันแค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ
ก่อนจะไปต่อขอเล่าบรรยากาศภาพรวมตอนนั้นก่อนนะ เบาะข้างหน้าก่อนเลย เด็กวัยรุ่นกำลังถือมือถือถ่ายวิดีโอระหว่างหนังฉายตั้งแต่เริ่มซึ่งคาดว่าน่าจะเกิน 10 นาทีแน่แล้วสักพักก็ปิดไป เด็กผู้หญิงด้านหน้ามาถึงก็เอาเท้าพาดเบาะที่ไม่มีคนนั่ง และเด็กคุยกันดังมาก แบบทุกฉาก ทุกการพูดของตัวละคร เช่นถ้ามีชื่อตัวละครหนึ่งผุดออกมา เด็กข้างๆ ก็อาจจะพูดชื่อนั้นซ้ำๆๆ และวิจารณ์ตลอดเวลา พร้อมสบถ WTF, WTH ทุกฉาก ทุกตอน ตลอดเวลา!
จน..เริ่มดูไปเรื่อยๆ ฉากในหนังมันเงียบลง เด็กข้างๆ ฉัน นอกจากกลัวเวอร์มากแล้ว ยังเขย่าซองซอสขนมสักอย่างตลอดเวลา และสมาธิสั้นอีกด้วย นางเริ่มสร้างสงครามประสาทด้วยการ..เปิดมือถือเล่นเกมพร้อมเปิดเสียงเกมดังๆ แทรกไปเลยดิรอไร! ไม่ว่าหนังจะฉากเครียด เงียบอะไร เสียงเกมเข้า ตี๊ดๆๆ เพลงเกมเข้าตลอด พร้อมคุยกับเพื่อนไปด้วย ใครยังมีสมาธิอยู่กับหนังได้คือขอมอบโล่ค่ะ เพราะฉันไม่มีอีกต่อไปแล้ว คือไม่มีความอดทนค่ะ มันสูญสิ้นค่ะแม่!
หันซ้าย หันขวา หายใจเข้า-ออก เค สะกิดไหล่เด็กข้างๆ ที่เล่นเกม “Could you please turn it off? If you wanna play, can you go outside?” นี่คือดอกที่ 3 ที่ฉันมอบให้ และแน่นอนมันไม่มีหรอกนะ ฉากขอโทษละครคุณธรรม เพราะหลังจากนี้มันคือหนังสงครามค่ะ! พอเด็กฟังจบ ก็ไม่ได้ปิดเกมทันที แถมยังปฏิเสธการขอของฉันอีกด้วย แล้วสบถ WTF, WTH คือเก่าค่ะ (แต่อย่างน้อยก็เลิกเล่นเกม) เหลือแต่เสียงคุยที่เบาลงหน่อย เหมือนจะดีใช่ไหมแต่ไม่จ้า คุยอะไรน่ะเหรอ คุยด่าฉันค่ะ! ทุกครั้งที่ตัวละคร พูดว่า What the F เด็กข้างฉันก็จะ What The F ดังๆ เหมือนพูดใส่ให้ฉันได้ยิน ทุกครั้ง! และโอเคลืมบอก ฉันไปดูกับแม่ แม่ก็ไม่ไหว แม่ใช้วิธีอยากหยุดสิ่งนี้ด้วยการกระแอม เหมือนไอๆ ให้หยุด เด็กข้างฉันมันบอก ‘The Hell’ แบบนี้จ้า นี่จ้า ถ้าคิดว่านี่สุดแล้วยังจ้า
นี่เป็นแค่เหตุการณ์ในแถวของฉัน เพราะแถวหลังนั้น ทำน้ำหกจ้า หก เละมาถึงแถวหน้า จนผู้ชมอีกท่านต้องเอาไฟฉายมาส่องพื้น เปียก แฉะ เละเทะ จ้า และกลับมาที่แถวฉัน หลังจากบอกเด็กไปว่า “If you wanna play, can you go outside?” แม่ง ออกจริง ออกๆ เข้าๆ อยู่อย่างนั้นจ้า พอคนหนึ่งออกไป มันก็จะไม่ได้ดูหนังช่วงหนึ่งใช่ไหม เพื่อนก็ต้องเล่าให้ฟังอีกจ้า นี่เมื่อกี้มึงออกไปนะ มีฉากนี้ๆๆๆ และเด็กทั้งหมดก็สลับกันออก-เข้า เล่าสู่กันฟัง อยู่อย่างนั้นจนจบเรื่อง!
ต่อมา หนังจบแล้ว เรื่องนี้ยังไม่จบจ้า สมองของฉันเหนื่อยล้ามาก ดูหนังก็ไม่ 100% หากใครคาดหวัง กลัวโดนสปอยจากโพสต์นี้ไม่มีจ้า เธอว่าฉันจะได้ดูหนังกี่เปอร์เซ็นต์คะ มีแต่ตอนจบที่พีกกว่าของเหตุการณ์นี้ค่ะ ฉันปล่อยให้เด็กบ้าพวกนี้ ซึ่งเท่าที่ดูถ้าเทียบกับเด็กไทยก็น่าจะไม่เกิน ม.ต้น เมื่อพวกนางออกจากโรงไป ฉันก็ค่อยออก ก็เห็นนางออๆอยู่หน้าโรง ฉันไม่อยากมีปัญหาแล้วค่ะ ฉันค่อยๆลงบันไดเลื่อน ไปทีละชั้น ละชั้น แบบจิตหลุด
จนกระทั่ง.. ได้ยินเสียงเด็กตะโกนลงมา
พอมองขึ้นไป
มันโบกมือ เป็นสิบคน ตะโกนอยู่จ้า ฉันไม่ได้คิดไรมันทักเพื่อนมั้ง มองกลับลงมาก็ไม่มีใครนี่หว่า ..มันล้อฉันแน่เลย ฉันบอกแม่ แล้วพอเงยขึ้นไปอีก มันวิ่งหนีไปจ้า (แต่ตรงนี้ฉันอาจจะคิดไปเองก็ได้ น้องอาจจะทักเพื่อนที่ฉันมองไม่เห็นก็ได้ เพราะตอนนี้ฉันจิตหลุดแล้วจ้า จิตหลุดไปโลกหน้าแล้วค่ะ)
จะบ้า
ขอแท็ก SF Cinema ด้วยค่ะ ฉันอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียว ที่จะไม่มาดูหนังที่นี่อีกแล้ว การดูหนังวันนี้เหมือนติดคุกอยู่ในห้อง Backrooms นรกแตกของแท้เลยค่ะ ลาก่อนนน
(จนกว่าจะมีโรงแยกสำหรับคนต้องการความเงียบค่ะ ฝากพิจารณาด้วยค่ะ ถ้าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์อะไรได้เลย ทำโรงสำหรับสัตว์ป่าเพิ่มไปเลยค่ะ เอาแบบคนชอบเล่นมือถือ ตะโกน ตีลังกา ไปอยู่โรงแยกไปเลยค่ะ)
โพสต์ตั๋วหนังด้วยค่ะ ใครดูหนังรอบเดียวกับฉัน ทักมาเลย ถ้าสิ่งที่พูดไม่เป็นความจริง มาเลย พร้อม!
*รอบหนังที่ดูคือวันศุกร์ช่วงบ่ายนะคะ
**น้องๆ น่าจะจองตั๋วมาชมกันเอง โพสต์นี้เล่าประสบการณ์ที่เจอวันนั้น ไม่ได้มีเจตนาโจมตีโรงเรียนใดๆ ค่ะ
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จากโพสต์นี้ ทาง SF สาขาที่เข้าไปชมได้ติดต่อมาเพื่อทำการขอโทษ พร้อมทั้งขอบคุณที่แจ้งปัญหาเข้ามา และแจ้งถึง Solution ในการจัดการ เช่น การเพิ่มพนักงานโดยเฉพาะในการเดินตรวจโรงหนังและการติดสื่อเพิ่มในจุดจำหน่ายบัตรถึงข้อปฏิบัติในการชมภาพยนตร์ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็หวังว่า จะสามารถแก้ปัญหาได้ และนำพาโรงหนังไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
แต่อย่างไรก็ตาม โพสต์นี้เกิดขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่พบเจออย่างบริสุทธิ์ใจเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาโจมตีโรงหนังให้เกิดความเสื่อมเสียค่ะ หากแต่เกิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นค่ะ เป็นพื้นที่ให้ทุกคนที่เคยเจอประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันมาแชร์ความคิดเห็น ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแชร์และขอบคุณที่ทางโรงหนังที่รับเรื่องนี้ไปพิจารณาและแก้ไขปัญหาด้วยค่ะ ใจจริงก็ชอบดูหนังในโรง หากสามารถผลักดันให้โรงหนังดีขึ้นได้ก็ยินดีมากค่ะ
ส่วนสาเหตุที่หลายคนถามว่าทำไมไม่ได้แจ้งพนักงานโดยตรงในวันนั้น เพราะใจหนึ่งก็อยากดูหนังต่ออยู่ค่ะ การลุกออกจากโรงไปแจ้งพนักงานเลยไม่ได้เกิดขึ้นค่ะ และเมื่อออกจากโรงมาก็หงุดหงิดจนอยากกลับบ้านแล้วค่ะ..จิตหลุด
ขอบคุณค่ะ"