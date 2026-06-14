“ทราย สมุทร” เข้าบ้านพระอาทิตย์ พบ “สนธิ” รับฟังข้อคิดชีวิต ก่อนหารือทีมกฎหมาย-ผู้รับมอบอำนาจไกล่เกลี่ย

“ทราย สมุทร” เข้าพบ “สนธิ ลิ้มทองกุล” ที่บ้านพระอาทิตย์ รับฟังข้อคิดจากประสบการณ์ชีวิต ก่อนร่วมประชุมกับคณะผู้รับมอบอำนาจไกล่เกลี่ยและทีมทนายความ เป็นการพูดคุยอย่างเปิดใจ มีทั้งน้ำตาและเสียงหัวเราะ พร้อมยืนยันทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของทราย สมุทร
วันนี้(14 มิ.ย.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” เปิดเผยความเคลื่อนไหวของ “ทราย สมุทร” ว่า วันที่ 14 มิถุนายน เดินทางมายังบ้านพระอาทิตย์
นายปานเทพ ระบุว่า ทราย สมุทร ได้เข้าพบและสวัสดี นายสนธิ ลิ้มทองกุล โดยนายสนธิได้ถ่ายทอดข้อคิดจากประสบการณ์ชีวิตจริง เพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการดำเนินชีวิต
ภายหลังการพบปะดังกล่าว ทราย สมุทร ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้รับมอบอำนาจในการเจรจาไกล่เกลี่ย รวมถึงทีมทนายความ เพื่อหารือแนวทางดำเนินการด้านกฎหมาย และรับฟังข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อคู่ความ ซึ่งได้รับจากผู้พิพากษาศาลพระโขนง
นายปานเทพ ระบุเพิ่มเติมว่า การประชุมพูดคุยครั้งนี้เป็นไปอย่างเปิดใจ โดยมีทั้งช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยน้ำตาและเสียงหัวเราะสลับกันไป พร้อมยืนยันว่า ทุกฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของทราย สมุทร ต่อไป.
รายละเอีบดข้อความในเฟซบุ๊ก “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์”
วันอาทิตย์ทึ่ 14 มิถุนายน 2569 ทราย สมุทร ได้มาเยือนบ้านพระอาทิตย์ โดยมาสวัสดีคุณสนธิ ลิ้มทองกุล โดยคุณสนธิ ลิ้มทองกุลได้ให้ข้อคิดจากประสบการณ์ชีวิตจริง
หลังจากนั้นทราย สมุทร จึงมาประชุมพร้อมกับคณะผู้รับมอบอำนาจในการเจรจาไกล่เกลี่ย พร้อมกับทีมทนายของทราย สมุทร เพื่อปรึกษาหารือแนวทางทางข้อกฎหมาย และ “ข้อคิด” ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ “คู่ความ”จากท่านผู้พิพากษา ศาลพระโขนง
ในการประชุมพูดคุยเปิดใจครั้งนี้มีทั้งน้ำตาและเสียงหัวเราะเคล้ากันไป และพวกเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของทราย สมุทร นะครับ