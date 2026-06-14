ผิดกฎหมาย! ใช้ภาพข่าวจากเพจ MGROnline Live ไปดัดแปลง AI ในลักษณะมิบังควร

ยังไม่หยุด! กลุ่มคนที่นำภาพไปดัดแปลงด้วย AI โดยมิบังควร พบในกลุ่มเฟซบุ๊กข่าวกลุ่มหนึ่งใช้ภาพจากเพจ MGROnline Live ไปดัดแปลงด้วย AI เตือนผิดกฎหมาย เตรียมพิจารณาดำเนินคดี
วันนี้ (14 มิ.ย. 2569) กองบรรณาธิการ MGR Online ได้รับแจ้งจากผู้อ่านว่าพบกลุ่มเฟซบุ๊กข่าวกลุ่มหนึ่งได้มีผู้ใช้งานรายหนึ่งนำอินโฟกราฟิกจากเฟซบุ๊กเพจ MGROnline Live ที่รายงานข่าวเตือนภัยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่งภาพเกินจริง เผยแพร่ผ่านโซเชียลฯ ไปตัดข้อความออก แล้วดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมข้อความที่ดึงอารมณ์คนอ่าน ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ขอความกรุณาผู้ที่พบเห็น ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อภาพที่ถูกดัดแปลงดังกล่าว เพราะไม่ใช่ภาพจริง
กองบรรณาธิการ MGR Online ขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอินโฟกราฟิกที่ถูกดัดแปลงในกลุ่มเฟซบุ๊กข่าวดังกล่าว และเตือนให้หยุดการกระทำดังกล่าวทันที เนื่องจากผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขณะนี้กำลังพิจารณาดำเนินการต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป