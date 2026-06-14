สิงคโปร์ใกล้ถึงฝัน สร้างรถไฟฟ้าสายวงกลม Circle Line เตรียมเปิดใช้ 12 ก.ค.นี้

โครงการรถไฟฟ้าสายเซอร์เคิล ไลน์ ประเทศสิงคโปร์ กำลังใกล้เสร็จสมบูรณ์ เตรียมเปิดใช้ 3 สถานีที่เหลือ 12 ก.ค. 2569 ทำให้รถไฟสายนี้ให้บริการเต็มรูปแบบ ยาว 39 กิโลเมตร 33 สถานี พร้อมจัดการเดินรถทั้งตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกา
วันนี้ (14 มิ.ย. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประเทศสิงคโปร์ สถานีรถไฟฟ้า 3 สถานี ของโครงการรถไฟฟ้าสายเซอร์เคิล ไลน์ (Circle Line หรือ CCL) ได้แก่ เคปเปล (Keppel) แคนตอนเมนต์ (Cantonment) และ พริ้นซ์ เอ็ดเวิร์ด โร้ด (Prince Edward Road) จะเปิดให้บริการในวันที่ 12 ก.ค. 2569 ซึ่งจะทำให้โครงการรถไฟฟ้าสายนี้เสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ โดยมีระยะทาง 39 กิโลเมตร ครอบคลุม 33 สถานี โดยมีสถานีเชื่อมต่อ 12 แห่งที่เชื่อมกับรถไฟฟ้า MRT ทุกสายที่มีอยู่เดิม
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำให้ผู้โดยสารสามารถใช้เวลาเดินทางที่สั้นลง ระหว่างฝั่งตะวันตกของเกาะสิงคโปร์ ได้แก่ ย่านปาเซร์ปันจัง (Pasir Panjang) และย่านเคนท์ริดจ์ (Kent Ridge) ไปยังย่านธุรกิจใจกลางเมือง และมารีน่าเบย์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง รวมถึงพื้นที่ทางตะวันออก เช่น ย่านปายาเลบาร์ (Paya Lebar) และย่านเมาท์แบตเทน (Mountbatten) โดยจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น ได้แก่
- สถานีโดบี้ เฮาต์ (Dhoby Ghaut - CC1) เชื่อมกับสายเหนือ-ใต้ (NS24) และสายตะวันออกเฉียงเหนือ (NE6)
- สถานีพรอมเมนาด (Promenade - CC4) เชื่อมกับสายดาวน์ทาวน์ (DT15) และเป็นจุดที่ทางรถไฟเชื่อมกันเป็นวงกลมจากสถานีพริ้นซ์ เอ็ดเวิร์ด โร้ด (Prince Edward Road - CC32)
- สถานีปายาเลบาร์ (Paya Lebar - CC9) เชื่อมกับสายตะวันออก-ตะวันตก (EW8) ไปสนามบินนานาชาติชางฮี
- สถานีเซรางกูน (Serangoon - CC13) เชื่อมกับสายตะวันออกเฉียงเหนือ(NE12)
- สถานีบิชาน (Bishan - CC15) เชื่อมกับสายเหนือ-ใต้ (NS17)
- สถานีคาลเดคอตต์ (Caldecott - CC17) เชื่อมกับสายทอมสันอีสต์โคสต์ (TE9)
- สถานีโบทานิค การ์เด้น (Botanic Gardens - CC19) เชื่อมกับสายดาวน์ทาวน์ (DT9)
- สถานีบัวนาวิสต้า (Buona Vista - CC22) เชื่อมกับสายตะวันออก-ตะวันตก (EW21)
- สถานีฮาร์เบอร์ฟรอนท์ (HarbourFront - CC29) เชื่อมกับสายตะวันออกเฉียงเหนือ (NE1)
อย่างไรก็ตาม แม้แนวเส้นทางรถไฟถูกออกแบบมาเป็นวงกลม แต่ไม่ได้เดินรถเป็นวงกลมครบวงจร จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการเดินรถใหม่ในบางสถานี ระหว่าง Clockwise หรือ ตามเข็มนาฬิกา วนขวา หรือ Anticlockwise หรือ ทวนเข็มนาฬิกา วนซ้าย พร้อมระบุสถานีปลายทาง ซึ่งมีจุดเปลี่ยนเส้นทางที่สถานีพรอมเมนาด โดยสามารถศึกษาเส้นทางได้ที่เว็บไซต์ https://www.lta.gov.sg/cclwayfinding/
ข้อมูลจากสำนักงานขนส่งทางบกสิงคโปร์ (Land Transport Authority หรือ LTA) ระบุว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายเซอร์เคิล ไลน์ ต้องอาศัยนวัตกรรมด้านการออกแบบ วิศวกรรม และการก่อสร้าง เกิดขึ้นในสภาพดินที่ท้าทาย โครงสร้างใต้ดินที่ซับซ้อน บางจุดมีอุโมงค์ทางด่วนใต้ดิน ระบบท่อระบายน้ำใต้ดิน และอุโมงค์สายเคเบิลที่มีอยู่มากมาย รวมถึงอยู่ใต้พื้นผิวถนน ทางด่วน และอาคารที่หนาแน่น การก่อสร้างเริ่มต้นในปี 2545 เริ่มเปิดให้บริการเป็นระยะตั้งแต่ปี 2552