ร่วมรำลึกพระกรุณาธิคุณ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" พระปรีชาสามารถด้านการฝึกสุนัขใช้งานระดับสากล

เผยพระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในฐานะผู้ทรงเชี่ยวชาญการฝึกสุนัขใช้งานระดับสากล พร้อมน้อมถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันนี้ (14 มิ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก "Jiramet Watcharamankongpong" ซึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยทางเพจระบุว่า พระองค์ทรงเป็น "เจ้าหญิงนักกีฬา" ที่ทรงพระปรีชาสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะทักษะและความเชี่ยวชาญในการฝึกฝนสุนัขทรงเลี้ยงด้วยพระวินัย และเปี่ยมไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์
"สุนัขสายพันธุ์เยอรมันเชพเพอดและบางแก้วไม่ใช่สุนัขที่ใครจะฝึกได้ถ้าไม่ใช่เจ้าของ พระองค์ทรงพระปรีชาในด้านการฝึกสุนัขใช้งานในระดับสากล เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระทัยที่ตั้งมั่นและพระวิริยอุตสาหะในการศึกษาด้านนี้อย่างแท้จริง และทรงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศด้วย" โพสต์ดังกล่าวระบุ
นอกจากนี้ ทางเพจยังได้ข้อน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด ด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้