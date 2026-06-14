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ย้อนวันวาน! ภาพสุดประทับใจ พระองค์ภาเสด็จฯ เยือนน้ำตกป่าละอู ปี 2541

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภาพประวัติศาสตร์หาชมยากถูกเผยแพร่อีกครั้ง เมื่อกรมอุทยานแห่งชาติฯ นำภาพวันวานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ขณะเสด็จเยือนน้ำตกป่าละอู เมื่อปี 2541 มาเผยแพร่เพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันงดงามของผืนป่าแก่งกระจาน สะท้อนพระอิริยาบถอันเรียบง่าย และความทรงจำอันทรงคุณค่าที่ตราตรึงอยู่ในใจคนไทย

วันนี้ (14 มิ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก "PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" ได้โพสต์ภาพประวัติศาสตร์สุดอบอุ่นและหาชมยาก พร้อมข้อความระลึกถึงอดีตในความทรงจำ ณ น้ำตกป่าละอู อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ภาพดังกล่าวเป็นบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีต ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 2541 เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จฯ เยือนน้ำตกป่าละอู โดยเป็นภาพถ่ายขาวดำสไตล์โมเดิร์น เผยให้เห็นพระอิริยาบถอันเรียบง่ายและเป็นกันเองร่วมกับพระสหายขณะพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น

"ภาพวันวานที่ระลึกถึง ณ น้ำตกป่าละอู อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน" ข้อความส่วนหนึ่งจากโพสต์ของ PR กรมอุทยานแห่งชาติฯ

ทางสำนักอุทยานแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เผยแพร่ภาพชุดนี้เพื่อร่วมแสดงความระลึกถึง และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์เคยเสด็จฯ ทรงเยี่ยมชมและสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นผืนป่ามรดกโลกอันสำคัญของประเทศไทย











ย้อนวันวาน! ภาพสุดประทับใจ พระองค์ภาเสด็จฯ เยือนน้ำตกป่าละอู ปี 2541
ย้อนวันวาน! ภาพสุดประทับใจ พระองค์ภาเสด็จฯ เยือนน้ำตกป่าละอู ปี 2541
ย้อนวันวาน! ภาพสุดประทับใจ พระองค์ภาเสด็จฯ เยือนน้ำตกป่าละอู ปี 2541
ย้อนวันวาน! ภาพสุดประทับใจ พระองค์ภาเสด็จฯ เยือนน้ำตกป่าละอู ปี 2541
ย้อนวันวาน! ภาพสุดประทับใจ พระองค์ภาเสด็จฯ เยือนน้ำตกป่าละอู ปี 2541
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