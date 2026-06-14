ย้อนวันวาน! ภาพสุดประทับใจ พระองค์ภาเสด็จฯ เยือนน้ำตกป่าละอู ปี 2541

ภาพประวัติศาสตร์หาชมยากถูกเผยแพร่อีกครั้ง เมื่อกรมอุทยานแห่งชาติฯ นำภาพวันวานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ขณะเสด็จเยือนน้ำตกป่าละอู เมื่อปี 2541 มาเผยแพร่เพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันงดงามของผืนป่าแก่งกระจาน สะท้อนพระอิริยาบถอันเรียบง่าย และความทรงจำอันทรงคุณค่าที่ตราตรึงอยู่ในใจคนไทย
วันนี้ (14 มิ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก "PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" ได้โพสต์ภาพประวัติศาสตร์สุดอบอุ่นและหาชมยาก พร้อมข้อความระลึกถึงอดีตในความทรงจำ ณ น้ำตกป่าละอู อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ภาพดังกล่าวเป็นบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีต ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 2541 เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จฯ เยือนน้ำตกป่าละอู โดยเป็นภาพถ่ายขาวดำสไตล์โมเดิร์น เผยให้เห็นพระอิริยาบถอันเรียบง่ายและเป็นกันเองร่วมกับพระสหายขณะพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น
"ภาพวันวานที่ระลึกถึง ณ น้ำตกป่าละอู อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน" ข้อความส่วนหนึ่งจากโพสต์ของ PR กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ทางสำนักอุทยานแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เผยแพร่ภาพชุดนี้เพื่อร่วมแสดงความระลึกถึง และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์เคยเสด็จฯ ทรงเยี่ยมชมและสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นผืนป่ามรดกโลกอันสำคัญของประเทศไทย