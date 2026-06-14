วิจารณ์สนั่น! ไรเดอร์เก็บมือถือ นทท.ต่างชาติได้ เรียกเงิน 5,000 แลกคืนโทรศัพท์

เพจดังเผยคลิปเสียงเจรจาคืนมือถือนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังไรเดอร์ผู้เก็บได้ถูกกล่าวหาเรียกเงินตอบแทนสูงถึง 5,000 บาทแลกกับการนำโทรศัพท์มาคืน ด้านโลกออนไลน์ถกเดือด เหมาะสมหรือไม่กับการกำหนดเงื่อนไขคืนทรัพย์สิน
วันนี้ (14 มิ.ย.) กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังเพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ เผยแพร่เรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ทำโทรศัพท์มือถือสูญหาย ก่อนมีไรเดอร์รายหนึ่งเก็บได้ แต่ภายหลังกลับเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเรียกเงินตอบแทนเพื่อแลกกับการคืนโทรศัพท์
ตามข้อมูลที่เพจระบุ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ติดต่อขอรับโทรศัพท์คืนผ่านตัวแทนคนไทยที่เข้ามาช่วยประสานงาน แต่กลับมีการเรียกเงินจำนวน 5,000 บาทในช่วงแรก โดยอ้างเป็นค่าตอบแทนในการนำโทรศัพท์มาคืน ก่อนจะมีการเจรจาต่อรองลดจำนวนเงินลงเหลือ 2,000 บาท และ 1,500 บาทตามลำดับ
คลิปเสียงการสนทนาที่ถูกนำมาเผยแพร่เป็นบทสนทนาระหว่างตัวแทนของเจ้าของโทรศัพท์กับชายที่อ้างว่าเป็นผู้เก็บโทรศัพท์ได้ โดยในช่วงหนึ่ง ตัวแทนได้สอบถามว่า หากเจ้าของไม่ประสงค์จะจ่ายเงิน จะสามารถรับโทรศัพท์คืนได้ที่ใด
ชายคนดังกล่าวตอบว่า หากไม่จ่ายเงินก็จะนำโทรศัพท์ไปวางทิ้งไว้ และให้เจ้าของไปหาเอาเอง เมื่อถูกถามต่อว่าจะนำไปวางไว้ที่ใด กลับตอบว่าไม่สามารถระบุสถานที่ได้ พร้อมให้เหตุผลว่าตนเดินทางมาจากอำเภอถลาง มีค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมัน และควรได้รับ “ค่าน้ำใจ” จากเจ้าของทรัพย์สิน
นอกจากนี้ ชายผู้เก็บโทรศัพท์ยังยืนยันว่าไม่ได้ขโมยทรัพย์สินดังกล่าว พร้อมระบุว่า หากต้องการก็สามารถนำโทรศัพท์ไปทิ้งได้ ซึ่งตนก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากเรื่องนี้
ภายหลังเรื่องราวและคลิปเสียงถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่มองว่าการเก็บทรัพย์สินของผู้อื่นได้แล้วกำหนดเงื่อนไขให้เจ้าของต้องจ่ายเงินเพื่อรับคืน เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้แสดงความคิดเห็นอีกด้านว่า หากผู้เก็บทรัพย์สินต้องเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อนำของมาคืน เจ้าของทรัพย์อาจพิจารณามอบสินน้ำใจให้ตามความเหมาะสมได้ แต่ไม่ควรเป็นการเรียกร้องหรือใช้เป็นเงื่อนไขในการคืนทรัพย์สินแก่เจ้าของที่แท้จริง