กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันนี้ 14 มิ.ย.69 เมื่อเวลา 07.32 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จด้วย
ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าพระโกศ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ ที่หน้าพระแท่นสุวรรณเบญจดล ทรงคม เสด็จฯ ไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระพิธีธรรมชุดใหม่ขึ้นนั่งที่เตียงสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เสด็จฯ ไปทรงคมที่เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติฯ หน้าพระแท่นสุวรรณเบญจดล เสด็จฯ ผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้มาเฝ้าฯ ไปที่หน้าเตียงสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ตั้งอยู่ด้านตะวันออก และด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ทรงคม
เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยา ลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้ว พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภา เสด็จพระราชดำเนินกลับ