มิบังควรอย่างยิ่ง พบใช้ AI แต่งภาพในหลวง-พระราชินี กระจายทั่วโซเชียลฯ

พบภาพในหลวง-พระราชินีถูกแต่งด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เกินจริงเผยแพร่ผ่านโซเชียลฯ วอนงดแชร์หรือส่งต่อ ช่างภาพสำนักข่าวเอเอพพีพิสูจน์เอง ย้ำพระองค์ยังทรงดำรงพระราชหฤทัยอันมั่นคง
วันนี้ (14 มิ.ย. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า บนโซเชียลฯ แชร์ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินบนรถยนต์พระที่นั่ง ในพิธีเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2569 ปรากฎว่ามีภาพที่ถูกปรับแต่งด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ลงบนโซเชียลมีเดียและส่งต่อมาเรื่อยๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกอารมณ์แก่ผู้พบเห็น โดยเฉพาะบรรดาครีเอเตอร์สร้างรายได้ ทำขึ้นเพื่อเพิ่มการมีปฎิสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่างเจ้าของเพจกับผู้รับสาร ซึ่งถือเป็นการกระทำที่มิบังควรอย่างยิ่ง
ขณะที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่ง รณรงค์งดแชร์หรือส่งต่อภาพเจน AI และให้ใช้ภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้
นายวสันต์ วณิชชากร ช่างภาพสำนักข่าวเอพี โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก "วสันต์ วณิชชากร 2026" หัวข้อ "ภาพจากกล้องของผม" ระบุว่า "กำลังขับกลับบ้าน มีข้อความมาถามมากมายว่าภาพในหลวงและพระราขินีทรงร้องไห้ในรถพระที่นั่งตอนเคลื่อนพระศพที่แชร์กันไปทั่วตอนนี้จริงไหม ผมรีบหาที่จอดเปิดคอมฯ ดูภาพทันที เพราะผมจำได้ว่าพระองค์ท่านทั้งสองแค่มีสีพระพักตร์เศร้าๆ แค่นั้น และภาพจากกล้องของผมตรงจุดที่ผมอยู่ก็เป็นดังภาพที่ผมนำมาให้ดู แต่อาจต้องรอที่มาที่ไปของภาพนั้นเพื่อยืนยันอีกครั้ง"
"จริงอยู่แม้จะทรงเผชิญกับความโศกเศร้าจากการสูญเสีย แต่ทั้งสองพระองค์ยังทรงพระขันติ อดทนอดกลั้น และยังทรงดำรงพระราชหฤทัยอันมั่นคง เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยเสมอมา"