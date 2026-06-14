เผยเบื้องหลังจอ ผู้ประกาศข่าวช่อง 5 สะอื้น เมื่ออ่านข่าวพระองค์ภาฯ สิ้นพระชนม์

ผู้ประกาศข่าว ททบ. 5 ถึงกับกลั้นเสียงสะอื้นไว้ไม่อยู่ เมื่อต้องอ่านประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ เผยเบื้องหลังรู้สึกเหมือนอยู่ๆ จะไม่มีพระองค์ท่านแล้ว พร้อมนึกถึงพระราชหฤทัยในหลวง แต่พยายามข่มอารมณ์เพื่อทำหน้าที่ต่อจนจบ
วันนี้ (14 มิ.ย. 2569) กลายเป็นที่พูดถึงในห้วงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศเศร้าโศก กับการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) ต้องอ่านประกาศสำนักพระราชวังในช่วงข่าวเบรค (Breaking News) เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 12 มิ.ย. 2569 โดยเนื้อหาช่วงต้นผู้ประกาศข่าวมีน้ำเสียงสะอื้น เสมือนกลั้นความรู้สึกไว้ไม่อยู่ ก่อนจะค่อยๆ อ่านจนจบเนื้อหา
น.ส.เขมิกา กุลไทย หรือพลอย ผู้ประกาศข่าว ททบ. 5 กล่าวว่า ขออนุญาตใช้คำง่ายๆ รู้สึกสูญเสียคนดีๆ ไปอีกหนึ่งคน นึกถึงพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าพระองค์จะรู้สึกยังไง ด้วยความเป็นพระราชบิดาที่สูญเสียลูกไป แค่นั้นเลย แต่ก็พยายามกดความรู้สึกตัวเองมากๆ เพราะการเป็นผู้ประกาศข่าวไม่ควรมีอารมณ์ร่วมไปในข่าว
ด้วยตอนนั้นทั้งรู้สึกผิดและพยายามข่มอารมณ์ พยายามนิ่งที่สุด และแอบหยิบท้องตัวเองให้รู้สึกเจ็บและเลิกรู้สึกตรงนั้น เพราะเราควรจะทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวให้ดีที่สุด ก่อนจะเข้ารายการไม่เป็นเลย ปกติ พอเข้ารายการจริงๆ พออ่านเนื้อข่าว มีความรู้สึก อยู่ๆ จะไม่มีพระองค์ท่านแล้วนะ เพิ่งทำสกู๊ปโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมา ดูคลิปหลายคลิปของพระองค์ท่านก็เลยรู้สึก