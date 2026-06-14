สนั่นห้วยขวาง! หนุ่ม ตชด.ยิงวินรัวไม่ยั้งดับ 1 เจ็บ 2 เหตุเถียงไปมักกะสัน 120 บาทบอกแพง

ตำรวจ ตชด. วัย 33 ปี ก่อเหตุยิงสนั่นตลาดห้วยขวาง กลางดึกที่ผ่านมา วินตาย 1 เจ็บ 2 สาเหตุเพราะค่ารถไปมักกะสัน 120 บาทบอกแพง ก่อนมีปากเสียงกัน
วันนี้ (14 มิ.ย. 2569) คลิปไวรัลสนั่นโซเชียลฯ เป็นภาพที่ชายรายหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงสนั่นหวั่นไหว ทำเอาผู้คนต้องวิ่งหนีตายแบบกระจัดกระจาย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ย่านตลาดห้วยขวาง ใกล้ซอยประชาสงเคราะห์ 38 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อเวลาประมาณ 02.25 น. ของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้ก่อเหตุเป็นชาย ทราบชื่อภายหลัง คือ สิบตำรวจตรีนำทัพ ภาควรรธนะ อายุ 33 ปี สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.) ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยี่ห้อซิกซาวเออร์ ระดมยิงเข้าไปที่กลุ่มวินรถจักรยานยนต์บริเวณดังกล่าว เป็นเหตุให้นายภูริต อายุ 37 ปี สวมเสื้อวินเบอร์ 12 เสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุชายคนดังกล่าวเดินมาเรียกรถจะไปย่านมักกะสัน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เรียกค่าโดยสาร 120 บาท ผู้ก่อเหตุบอกว่าแพง จากนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บอกให้ไปเรียกรถแท็กซี่ กระทั่งมีปากเสียงกัน
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุได้ชักอาวุธปืนที่พกติดตัวออกมายิงเข้าใส่กลุ่มวินรถจักรยานยนต์หลายนัด ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังก่อเหตุ สิบตำรวจตรีนำทัพ เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุได้ทะเลาะวิวาทกับกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้าง เพราะไม่พอใจเรื่องค่าโดยสาร แล้วก่อเหตุดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไป