“นั่งคนเดียวมันเหงานะ” ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ทรงรำลึก ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ เผยพระเชษฐภคินีคือ “ลมใต้ปีก” และจะอยู่ในใจตลอดไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์ข้อความสุดซาบซึ้งผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กรำลึกถึงสายใยแห่งความผูกพันกับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนความทรงจำตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกัน ทั้งการเดินทาง ทรงงาน และช่วงเวลาแห่งความสุข พร้อมทรงยกย่องพระเชษฐภคินีว่าเป็นทั้งแรงบันดาลใจและ “ลมใต้ปีก” ของพระองค์ โดยทรงตั้งพระทัยสืบสานการดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุด เพื่อสานต่อความฝันของพระเชษฐภคินีตลอดไป
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเผยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนพระองค์ “HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya” พร้อมข้อความว่า
“นั่งคนเดียวมันเหงานะ”
คิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆ กัน คุยปรึกษาเรื่องต่างๆ ตลอดเวลา ปรับทุกข์ update ชีวิตของกันและกัน ห้วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆ น้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่ภา เราได้นั่งคู่กัน ทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่ง เราก็แอบแซวท่านเล่น มีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยนั่งจับโปเกม่อนในวังหลวงกัน ยังจำได้ใช่ไหม วันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียว เหงาและรู้สึกหนาว ภาพวันต่างๆ หวนคืนมา ในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกัน นึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆ ของอิตาลี ทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถ พี่ภาเป็น Navigator ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลัง และคอยส่งเสบียง คิดถึงทีไร ก็มีความสุขทุกครั้ง สำหรับน้อง พี่ภาคือผู้หญิงที่เก่ง เข้มแข็ง มุ่งมั่น และเด็ดขาด เต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิต อดทนเกินเบอร์ พี่ภาเรียนหนังสือเก่ง ทำอะไรก็เก่ง เล่นดนตรีไทยก็เก่ง โดยเฉพาะจะเข้ พี่ภาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้อง ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่ภา น้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝน และดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุด
ทุกวันนี้ น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้ และอยากให้พี่ภารู้ไว้ว่า พี่สาวคนนี้คือ ลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไป
Dear Pat, my darling sister,
I hope you read my letter somewhere far, far away. You were the wind beneath my wings, always lifting me up with your love and guidance. I will cherish your love and carry you with me always.
Your beloved sister,
น้องหญิง