ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” โปรดเกล้าฯเศวตฉัตร 7 ชั้น กางกั้นพระโกศ
วันนี้ 13 มิ.ย.69 เวลา 17.02น. เมื่อขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพถึงพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี รถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรหมโสภา คณะแพทย์และพยาบาล รอรับพระศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวง เชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาทางบันไดทิศตะวันออก รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระดำเนินตามพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยา ทางบันไดทิศตะวันออก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รอรับเสด็จ
เมื่อเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาถึงที่พระแท่นส่งพระสงฆ์ คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระศพขึ้นบรรทมบนพระแท่นซึ่งปูลาดด้วยพระยี่ภู่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ถวายพระภูษาตาดระกำคุมพระศพ
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพ บูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ สรงน้ำที่พานสายสิญจน์ซึ่งโยงจากพระหัตถ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับขวดน้ำพระสุคนธ์ จากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวัง ทรงสรงที่พานสายสิญจน์ซึ่งโยงจากพระหัตถ์
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสรงผอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้น และผอบแก้วบรรรจุน้ำพระสุคนธ์ จากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายใน ทรงสรงที่พระอุระพระศพ
จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่ง หวีลงครั้งหนึ่ง หวีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วทรงหักพระสางนั้น วางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่ ขณะนั้น เจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะ ปี่พาทย์ กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย
เจ้าพนักงานสนมพลเรือนเชิญหีบพระศพมาเทียบข้างพระแท่นด้านทิศใต้ คณะแพทย์และพยาบาล เชิญพระศพลงหีบพระศพ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพระศรีทองคำลงยาบรจุดอกบัวตูม และธูปเทียน ที่พระอุระพระศพ เจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาหีบศพเรียบร้อยแล้ว ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 10 นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณสุวรรณเบญจดล ประกอบพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กองชนะ ปี่พาทย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ พระที่นั่งราชกรัณยสภา สมควรแก่เวลา เสด็จไปยัง พระที่นั่งพิมานรัตยา ขึ้นทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา ประทับพระราชอาสน์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายนรุตม์ ธัญวงษ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กำกับดูแลกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยากรณ์ ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์ อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีเสด็จฯ ไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ
การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าพนักงานจัดเศวตฉัตร 7 ชั้น กางกั้นพระโกศ พระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป
จากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 11 รูปในจำนวน 47 รูปเท่าพระชนม์มายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณี สิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ขึ้นยังอาสน์สงฆ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับยืนข้างพระราชอาสน์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้น บูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 11 ไตร (เที่ยวแรก) พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้ว เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 12 รูปจำนวนหนึ่งเที่ยวขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ 3 เที่ยว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้มาเฝ้าฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ด้านตะวันออก และด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา ทรงคม ประทับพระราชอาสน์ เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ครบ 4 จบ เจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ 1 รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 8 รูป นั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร ประทับพระราชอาสน์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ประจำวันประสูติ ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต