ราชวงศ์ภูฏานร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ และจุดตะเกียงเนย 1,000 ดวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ทิมพู - วันนี้ (13 มิ.ย. 69) สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน, สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก (พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4), สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก, สมเด็จพระราชชนนีเชอริง เป็ม วังชุก พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์ภูฏาน ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีสวดมนต์และจุดตะเกียงเนยจำนวน 1,000 ดวง ณ วิหารหลวงคุนเร (Grand Kuenrey) ภายในทาชิโชซองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
พิธีดังกล่าวมีข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏาน ชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศภูฏาน และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ร่วมในพิธีด้วย
เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏานซึ่งเผยแพร่ภาพพิธีดังกล่าวระบุด้วยว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) พระองค์ทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565
"พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงได้รับการยกย่องและเคารพรักอย่างกว้างขวางจากพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการพัฒนาสวัสดิภาพของสตรีและเด็ก นอกจากนี้ ยังทรงปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพไทยด้วยความยึดมั่นและสมพระเกียรติ
ราชอาณาจักรภูฏาน และประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันอบอุ่นและแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้ พระราชวงศ์ และประชาชนชาวภูฏานได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้"