ในหลวง-พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงร่วมขบวนเชิญพระศพ “สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ“ เสด็จฯไปยังพระบรมมหาราชวัง ท่ามกลางความโศกเศร้าของประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงร่วมขบวนเชิญพระศพ “สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ“ เสด็จฯไปยังพระบรมมหาราชวัง ท่ามกลางความโศกเศร้าของประชาชน
วันที่ 13 มิ.ย.2569 เวลา 15.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนิน ฯ ถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เสด็จขึ้นชั้น 29 ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ท่านผู้หญิงสิริกิตยา เจนเซน รอรับเสด็จ
จากนั้นเวลา16.26 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เดินนำขบวนเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาพยาบาลเลื่อนพระแท่นพยาบาล เชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์ เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระบรมศพขึ้นรถยนต์หลวง ทะเบียน ร.ย.ล. 1 ด.0929 เชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง
จากนั้นรถยนต์หลวงเชิญพระศพ เคลื่อนออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุรณ์ ผ่านอาคารอานันทมหิดล อาคารศูนย์อาหารทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ อาคารนวมินทร์-คัคณางค์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และประชาชน พร้อมใจกันก้มกราบถวายความอาลัยและร่ำไห้ ตลอดเส้นทางที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านตามเส้นทาง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังต์เลี้ยวขวาออกถนนพระราม 4 แยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท แยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง