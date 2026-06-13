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เคลื่อนพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” จาก รพ.จุฬาฯ สู่พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรราชธิดา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเวลา 16.26 น. วันที่ 13 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จพระราชดำเนิน ฯ ถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เสด็จขึ้นชั้น 29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ท่านผู้หญิงสิริกิตยา เจนเซน รอรับเสด็จ เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง

จากนั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เดินนำขบวนเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาพยาบาลเลื่อนพระแท่นพยาบาล เชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์ เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระบรมศพขึ้นรถยนต์หลวง ทะเบียน ร.ย.ล. 1 ด.0929 เชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง นำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง




















เคลื่อนพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” จาก รพ.จุฬาฯ สู่พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เคลื่อนพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” จาก รพ.จุฬาฯ สู่พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เคลื่อนพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” จาก รพ.จุฬาฯ สู่พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เคลื่อนพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” จาก รพ.จุฬาฯ สู่พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เคลื่อนพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” จาก รพ.จุฬาฯ สู่พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
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