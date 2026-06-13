เยาวชนไทยอวดผ้าไทย สะท้อนพลังวัฒนธรรม รับผู้นำจีนกลางรัฐสภา

เด็กและเยาวชนแต่งผ้าไทย ต้อนรับคณะมาดามเสียน ฮุย สะท้อนพลังคนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย
ภาพแห่งความภาคภูมิใจและความงดงามของวัฒนธรรมไทยปรากฏอย่างโดดเด่น เมื่อเด็กและเยาวชนจำนวน ๔๘ คน จากสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา นำโดยนางสาวณัชชา สมประสิทธิ์ นายกสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดไทย ภายใต้แนวคิด “ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน” ให้การต้อนรับคณะของมาดามเสียน ฮุย รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CPPCC) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐสภา
นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนยังมีบทบาทสำคัญในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน “ผ้าไทย สืบสานพระราชปณิธาน มรดกภูมิปัญญาไทย” พร้อมร่วมการแสดงในพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานคณะกรรมาธิการ และนายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า การจัดเสวนาและนิทรรศการครั้งนี้เป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาผ้าไทยให้คงคุณค่าและก้าวทันโลกยุคใหม่ โดยเปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีบทบาทสำคัญด้านผ้าไทยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่
การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความงดงามของผ้าไทย หากยังเป็นพลังสำคัญในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาของชาติ สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และร่วมผลักดันให้ผ้าไทยก้าวสู่เวทีโลกอย่างสง่างาม มั่นคง และยั่งยืน