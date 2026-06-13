พสกนิกรเนืองแน่น รพ.จุฬาฯ ปูเสื่อนั่งเฝ้ารอรับขบวนพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ท่ามกลางความอาลัย

พสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศสวมชุดดำเดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง หลายครอบครัวปูเสื่อนั่งจับจองพื้นที่ริมถนน เฝ้ารอรับขบวนเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยความอาลัย ขณะที่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
บรรยากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในช่วงบ่ายวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เต็มไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่ทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อเฝ้ารอรับขบวนเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งมีกำหนดเคลื่อนพระบรมศพในเวลา 15.30 น.
ประชาชนส่วนใหญ่สวมใส่ชุดสีดำ แสดงออกถึงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศ หลายครอบครัวนำเสื่อมาปูนั่งริมทางเท้าและบริเวณพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้เพื่อรอรับขบวนพระศพ โดยต่างถือพระรูปของพระองค์ไว้ในมือ บางคนนั่งสงบนิ่งมองไปยังเส้นทางที่ขบวนจะเคลื่อนผ่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพ
ตลอดแนวถนนโดยรอบโรงพยาบาล มีประชาชนทุกช่วงวัยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างไม่ขาดสาย ทั้งเด็ก เยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ หลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยความตั้งใจที่จะมาร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย แม้อากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ทุกคนยังคงเฝ้ารอด้วยความสงบเรียบร้อย
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจ ทหาร เทศกิจ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร และหน่วยกู้ภัย ได้บูรณาการกำลังร่วมกันดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จัดระเบียบพื้นที่ และคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดทั้งวัน เพื่อให้การรับขบวนพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
ภาพของประชาชนที่นั่งปูเสื่อ ถือพระรูป และเฝ้ารออย่างสงบนิ่งท่ามกลางความอาลัย สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพัน ความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ขณะที่ทุกคนต่างพร้อมใจกันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยยิ่ง