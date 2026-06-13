สะเทือนใจคนรักสัตว์! "นกแต้วแร้วอกเขียว" นกหายากคาดถูกรถชนตายบนถนนเขาใหญ่

โซเชียลเดือดแห่แชร์ภาพสุดสลด "นกแต้วแร้วอกเขียว" สัตว์ป่าหายาก ถูกรถชนตายคาถนนทางขึ้นเขาใหญ่ จุดชนวนทัวร์ลงยับนักท่องเที่ยวไร้วินัย ชาวเน็ตสุดทน ยื่นคำขาดร้องอุทยานฯ "ปิดเขาใหญ่-แบนรถส่วนตัว" คืนความปลอดภัยให้เจ้าของบ้านตัวจริง
วันนี้ (13 มิ.ย.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพลงในกลุ่ม "เขาใหญ่ เที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่" เผยให้เห็นภาพสุดสลดของ "นกแต้วแร้วอกเขียว" (Western Hooded Pitta) นอนตายอยู่บนถนนเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คาดว่าถูกรถของนักท่องเที่ยวชนจนตาย
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “สำหรับผมที่ถ่ายสัตว์บนเขาใหญ่มาไม่เคยได้เจอนกแต้วแล้วอกเขียวเลยสักครั้ง แต่กลับมาตายเพราะคนที่ขึ้นมาบนเขาใหญ่แล้วไม่เคารพกฎกติระเบียบ แบบนี้ไม่ไหวจริงๆ“
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก เช่น ปิดเขาใหญ่ครับ บ้านสัตว์ คืนป่าที่เหลือน้อยนิดให้เค้าเถอะ ยิ่งเที่ยวยิ่งเสื่อมโทรม , รู้สึกโกรธแค้นเวลาอ่านข่าวสัตว์ถูกชนในพื้นที่อุทยานมาก บ้านของพวกเขาแท้ๆ ไปตัดถนนผ่านอำนวยความสะดวกให้พวกมนุษย์ แต่มนุษย์บางจำพวกกลับไม่เคารพกฎกติกา ไม่เห็นความสำคัญของระบบนิเวศ ไม่เห็นความสำคัญของชีวิตอื่นนอกจากเรื่องของตัวเอง เห็นแก่ตัว น่าขยะแขยง , อุทยานน่าจะยกเลิกรถส่วนตัวเข้านะครับสงสารสัตว์ป่า แค่ทุกๆวันนี้พื้นที่อาศัยของเขาก็จำกัดน้อยลงทุกทีแล้ว
สำหรับ "นกแต้วแร้วอกเขียว" จากข้อมูลทางวิชาการที่ผู้โพสต์แนบมา (อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก Birds of the Lower Northern Thailand) นกแต้วแร้วอกเขียว (Western Hooded Pitta / ชื่อวิทยาศาสตร์: Pitta sordida) เป็นนกที่มีสีสันสวยงามสะดุดตา มีลักษณะเด่นคือหัวสีดำกระหม่อมสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ ลำตัวส่วนใหญ่เป็นสีเขียวสด และมีแต้มสีแดงบริเวณท้องตอนล่างไปจนถึงก้น เป็นนกที่หาดูได้ยากและมักสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับกลุ่มนักส่องนกเสมอเมื่อพบเห็น