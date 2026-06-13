เคลียร์ชัดปม "สืบสันตติวงศ์" ยันกลไกรองรับรอบด้าน ไม่มีวันทางตัน

หลังจากมีโพสต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องทิศทางของสถาบันฯ ล่าสุดมีการอธิบายความจริงเพื่อเรียกสติสังคม ยืนยันหนักแน่นว่า 'การสืบสันตติวงศ์ไม่มีวันถึงทางตัน' ไม่ว่าจะเป็นกลไกการตั้งรัชทายาท การโหวตของรัฐสภา หรือแม้แต่วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า พร้อมวอนสังคม 'อย่าเอาความหวังจากคนที่จากไป มากดดันคนที่ยังอยู่' เพราะเจ้านายทุกพระองค์ต่างทรงงานเพื่อประชาชนในแบบฉบับของพระองค์เอง
วันนี้ (13 มิ.ย.) “ไอยศรา รุ่งเรืองธัญญา” ออกมาโพสต์ข้อความ ตอบโต้ข่าวลือที่อ้างว่าราชบัลลังก์ไทยจะขาดผู้สืบทอด โดยยืนยันว่า การสืบสันตติวงศ์จะดำเนินต่อไปได้อย่างแน่นอน ด้วยกฎกติกาที่รองรับให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งองค์รัชทายาท หรือให้รัฐสภาเห็นชอบเจ้านายได้ทั้งชายและหญิง ซึ่งปัจจุบันยังมีพระบรมวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ทรงคุณสมบัติ รวมถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ช่วยรับรองการสืบสายพระโลหิตในอนาคต นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเน้นย้ำว่าแม้ประชาชนจะมีความคาดหวังจากเจ้านายที่จากไปแล้ว แต่ก็ไม่ควรนำมากดดันเจ้านายพระองค์อื่นที่กำลังเจริญพระชันษา ขอให้เชื่อมั่นว่าทุกพระองค์ต่างมุ่งมั่นทรงงานเพื่อความสุขของราษฎรในแบบฉบับของตนเอง ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะยังคงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“จริง ๆ นี่ก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่ แต่ถ้าขึ้นต้นมาแบบนี้ คนอ่านก็คงรู้แล้วล่ะ ว่าคืออยากพูดจนอดไม่ได้จริง ในเรื่องของการสืบสันตติวงศ์ต่อจากนี้
เพราะหลายคนอาจจะได้เห็นโพสต์หนึ่ง ที่เขียนทำนองสะใจ ว่าราชบัลลังก์จะไม่มีผู้สืบสกุลแล้ว และสถาบันพระมหากษัตริย์คงจบลงหลังจากนี้
ซึ่งผิด ผิดมาก เพ้อเจ้อมาก #ป่วยก็ไปหาหมอ ได้ บัตรทองก็ปรึกษาสุขภาพจิตกับจิตแพทย์ได้ โรคซึมเศร้าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะ
อันดับแรกก่อน ถ้าทรงตั้งรัชทายาท คือจบ จะชายจะหญิง คือจบ จากนั้นจึงเป็นหน้าที่รัฐสภาลงมติ กราบบังคมทูลเชิญขึ้นครองราชย์ แล้วตอนนี้ทรงยังมีทั้งลูกสาวและลูกชาย แล้วจะมีอะไรที่ทำให้สืบสันตติวงศ์ไม่ได้
อันดับสอง ถ้าไม่ทรงตั้งรัชทายาทไว้ รัฐสภาเลือกเอาเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งขึ้นได้ จะหญิงจะชายก็ได้ แล้วเราก็ยังมีเจ้าฟ้าทั้งหญิงและชายอยู่ ฉะนั้น ไม่ได้มีเหตุผลใดไหนเลย ที่จะทำให้การสืบสันตติวงศ์เป็นไปไม่ได้
ต่อมา หากเจ้าฟ้าหญิงขึ้นครองราชย์ เป็นสมเด็จพระแม่อยู่หัว ก็สืบสายพระโลหิตจากทางสมเด็จพระแม่อยู่หัว หรือสมเด็จพระราชินีนาถได้ เหมือนเช่นในตะวันตกทั่วไป ไม่มีเหตุผลที่จะทำให้การสืบสันตติวงศ์ต้องหยุดชะงักลง
พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย อาณาจักรโบราณในภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน นั่นก็สตรี กษัตริย์องค์ต่อมาก็สืบสายโลหิตจากพระนางเช่นกัน ใช่ว่าบนด้ามขวานนี้ไม่เคยมีปรากฏที่ไหน
ต่ออีก เจ้าฟ้าชาย ก็ยังทรงพระเยาว์ เมื่อถึงวัย ท่านก็คงสมรส จะกับใครก็แล้วแต่ แต่ก็หมายความว่า ท่านมีโอรสธิดาได้ สืบสายท่านได้เหมือนกัน หรือท่านจะไม่สมรส แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโอรสธิดาไม่ได้
แม้แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ เอง ก็ยังทรงมีพระโอรสพระธิดาได้ วิวัฒนาการสมัยนี้เอื้ออำนวยให้ผู้หญิงมีบุตรได้ง่ายขึ้น สถิติโลกคือหญิงอายุ 74 มีบุตรจากการทำเด็กหลอดแก้ว หญิงที่ว่าเป็นคนอินเดีย รองลงมาอายุ 70 นี่เป็นคนอูกันดา ต่อมาที่มีข่าวล่าสุดคือหญิงจีนอายุ 64 เด็กหลอดแก้วหมด
คนดังอย่างเจเน็ต แจ็กสัน ก็มีลูกชายคนแรก ตอนอายุ 50 ปี ที่ข่าวไม่ระบุว่า เป็นเด็กหลอดแก้วแบบสดหรือแบบเก็บไข่ไว้ก่อนหน้า
อันนี้ที่พูด ไม่ได้จะก้าวล่วงพระราชอำนาจแต่อย่างใด แต่แค่อยากอธิบายให้ทราบ ว่าเรื่องนี้ มันยังมีทางไปได้อยู่หลายทาง เอาแค่ปัจจุบัน นอกจากเราจะมีเจ้าฟ้าอยู่อีกสองพระองค์ เรายังมีพระองค์เจ้า พระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ อีกสองพระองค์ด้วย นี่แค่ราชสกุลมหิดลก่อนนะ
แล้วในที่ตอนรัชกาลที่ 8 ขึ้นครองราชย์ ก็ทรงพระอิสริยยศที่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล นี่ล่ะ
หรือถ้าจะพูดว่า องค์ภาเหมาะสมที่สุด ก็ขอจงทราบว่า ไม่มีใครในเวลานี้เห็นขัดแย้ง เพราะเรามองแต่ภาพในเวลานี้ กับเวลาที่ผ่านมา
แต่ไม่ได้หมายความว่า ในอนาคต เจ้าฟ้าที่ยังมีอีกสองพระองค์จะไม่เหมาะสม ปัจจุบัน พระองค์หญิงก็ทรงงานมากมาย สืบสายพระปณิธานของทั้งทูลกระหม่อมปู่ ทูลกระหม่อมย่า ทูลกระหม่อมพี่ พระองค์ทียังเด็ก เมื่อโตขึ้น ก็ย่อมทรงต้องแบ่งเบาภาระในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เช่นกัน
คนเราเรียนรู้ทุกวัน เติบใหญ่ทุกวัน ความมุ่งมั่นตั้งใจมีเพิ่มขึ้นได้ทุกวัน พลัง รวมทั้งความหวังและศรัทธาจากประชาชน จะเป็นกำแพงแก้วให้ท่านเอง ให้ทั้งสองพระองค์ รวมทั้งเวลา จะช่วยทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ว่าทรงทำพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมากขนาดไหน
แต่ก็อย่างที่บอก จะเอาคนสองคนไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ คนหนึ่งจากไปแล้ว คนหนึ่งยังอยู่ และคนเราต่างมีความถนัดและความสามารถแตกต่างกัน แต่ในฐานะประมุข ราษฎรต้องการเพียงพระประมุขที่ใส่ใจในความทุกข์ยากของประชาชน ทรงงานเพื่อรับใช้ประชาชน ไม่ว่าจะในด้านไหน ก็ล้วนแล้วแต่ดีหมด แต่อย่าไปเอาความหวังที่เคยฝากไว้กับคนที่จากไปแล้ว ไปวางไว่บนบ่าของคนที่ยังอยู่ นั่นไม่ใช่เรื่องยุติธรรม เราควรให้ท่านเติบใหญ่ในแบบที่ท่านเป็น เพียงแต่แน่แท้ว่า ปณิธานของทุกพระองค์เหมือนกัน คือความสุขของประชาชน
การสืบสันตติวงศ์ในราชอาณาจักรไทย จะไม่มีวันสิ้นไปอย่างแนแ่นอน ตราบเท่าที่กรุงรัตนโกสินทร์ยังคงอยู่ มีแต่คนปากพล่อยเท่านั้น ที่จะสิ้นไปก่อน
สวัสดี”