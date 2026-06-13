นิติฯ มธ. เผยภาพ “พระองค์ภา” ย้อนวันวานครั้งทรงศึกษา เพื่อน้อมรำลึกพระปณิธานแน่วแน่ด้านกฎหมาย

เพจคณะนิติศาสตร์ มธ. เผยแพร่พระฉายาลักษณ์หาชมยาก “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” เมื่อครั้งทรงเป็นนักศึกษากฎหมายในรั้วแม่โดม ร่วมย้อนรำลึกถึงพระปณิธานอันแน่วแน่และพระอัจฉริยภาพด้านกระบวนการยุติธรรม
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. เพจ “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์“ ได้โพสต์ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อครั้งทรงศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมระบุข้อความว่า “ย้อนชมพระฉายาลักษณ์ครั้งทรงศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ
Revisiting these photographs of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati during her years as a law student at the Faculty of Law, Thammasat University, in tribute to Her Royal Highness's unwavering commitment to law, justice, and the rule of law.“