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นิติฯ มธ. เผยภาพ “พระองค์ภา” ย้อนวันวานครั้งทรงศึกษา เพื่อน้อมรำลึกพระปณิธานแน่วแน่ด้านกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจคณะนิติศาสตร์ มธ. เผยแพร่พระฉายาลักษณ์หาชมยาก “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” เมื่อครั้งทรงเป็นนักศึกษากฎหมายในรั้วแม่โดม ร่วมย้อนรำลึกถึงพระปณิธานอันแน่วแน่และพระอัจฉริยภาพด้านกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. เพจ “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์“ ได้โพสต์ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อครั้งทรงศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พร้อมระบุข้อความว่า “ย้อนชมพระฉายาลักษณ์ครั้งทรงศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ

Revisiting these photographs of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati during her years as a law student at the Faculty of Law, Thammasat University, in tribute to Her Royal Highness's unwavering commitment to law, justice, and the rule of law.“



















นิติฯ มธ. เผยภาพ “พระองค์ภา” ย้อนวันวานครั้งทรงศึกษา เพื่อน้อมรำลึกพระปณิธานแน่วแน่ด้านกฎหมาย
นิติฯ มธ. เผยภาพ “พระองค์ภา” ย้อนวันวานครั้งทรงศึกษา เพื่อน้อมรำลึกพระปณิธานแน่วแน่ด้านกฎหมาย
นิติฯ มธ. เผยภาพ “พระองค์ภา” ย้อนวันวานครั้งทรงศึกษา เพื่อน้อมรำลึกพระปณิธานแน่วแน่ด้านกฎหมาย
นิติฯ มธ. เผยภาพ “พระองค์ภา” ย้อนวันวานครั้งทรงศึกษา เพื่อน้อมรำลึกพระปณิธานแน่วแน่ด้านกฎหมาย
นิติฯ มธ. เผยภาพ “พระองค์ภา” ย้อนวันวานครั้งทรงศึกษา เพื่อน้อมรำลึกพระปณิธานแน่วแน่ด้านกฎหมาย
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