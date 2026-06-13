ครอบครัวอดีตอัยการอาวุโส โพสต์รำลึกพระกรุณาธิคุณ เผยจริยวัตรอันเรียบง่าย "พระองค์ภา" เมื่อครั้งทรงเป็นอัยการฝึกหัด

ผู้บริหารแบรนด์ดัง ทายาทอดีตอัยการอาวุโส ออกมาโพสต์ถ่ายทอดความทรงจำอันล้ำค่าจากคุณพ่อ ถึงจริยวัตรอันงดงามของ 'พระองค์ภา' เมื่อครั้งยังทรงเป็นอัยการฝึกหัด ที่สะท้อนถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ทรงขยันขันแข็ง และใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายแบบไม่ถือพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการขับรถเต่าคันเล็กมาทำงานเอง หรือภาพชินตาที่ทรงเดินกางร่มไปประทับเสวยอาหารที่เพิงเล็กๆ หลังตึก
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ”Prasatha Sirorasa“ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ แบรนด์กาแฟเขาช่อง ออกมาโพสต์ข้อความ เรื่องเล่าจากครอบครัวอดีตอัยการอาวุโสสมศักดิ์ สิโรรส ได้ถ่ายทอดความประทับใจอันล้ำค่าเมื่อครั้ง "พระองค์ภา" ทรงเป็นอัยการฝึกหัด โดยพระองค์ทรงมีจริยวัตรที่เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน และให้เกียรติอัยการท่านอื่นด้วยการไหว้พร้อมเรียกขานว่า "อาจารย์" เสมอ อีกทั้งยังทรงงานหนัก ขยันขันแข็ง และใช้ชีวิตอย่างสมถะไม่ถือพระองค์ เช่น ทรงขับรถยนต์คันเล็กมาทำงานด้วยพระองค์เอง และมักดำเนินไปเสวยอาหารที่เพิงร้านธรรมดาหลังตึกเพื่อไม่ให้รบกวนเวลาของเจ้าหน้าที่ ซึ่งความน่ารักและเป็นกันเองนี้ได้สร้างความทรงจำที่ประทับใจอย่างไม่รู้ลืม นำมาซึ่งความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความอาลัยอย่างสุดซึ้งของครอบครัวผู้เขียน ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“คุณสมศักดิ์พ่อของฉันเคยเล่าว่า ช่วงที่พ่อยังทำงานเป็นอัยการอาวุโส (วาระอายุ 61-71ปี) พระองค์ภา (พระยศขณะนั้น) ท่านยังเป็นอัยการฝึกหัด ที่ตึกสำนักงานอัยการสูงสุด รัชดาฯ
เป็นโชคดีที่พ่อได้เห็นพระองค์ท่านบ่อยๆ พ่อเล่าว่าท่านวางพระองค์เป็นเด็กฝึกงานที่แสนจะธรรมดาคนหนึ่ง ท่านขยันมาก เพราะรู้องค์ว่าทรงมีเวลาน้อยกว่าอัยการฝึกหัดคนอื่นๆ เพราะท่านมีพระราชกิจมาก มีหน้าที่อื่นต้องทำอีกหลายอย่าง
ท่านทรงเรียกอัยการทุกคนว่า "อาจารย์" ทรงยกพระหัตถ์คม (ไหว้) อัยการผู้ใหญ่ทุกคน เจอก็ไหว้ สอนงานท่านเสร็จท่านก็ไหว้ ทรงเปิดประตูให้ผู้ใหญ่เข้า-ออกก่อนทุกครั้ง แม้เดินสวนกันตามบันได ท่านจะทรงหยุดและเบี่ยงพระองค์ยืนนิ่ง เพื่อให้ผู้ใหญ่ผ่านไปก่อน แล้วยังทรงไหว้ทุกคนด้วยเสมอ
ความที่ฝึกงานหนัก ท่านจะไม่ยอมพัก ไม่เสวยตามเวลา แถมยังไม่โปรดให้ใครจัดพระกระยาหารให้ เพราะทรงรู้ว่าจะเสวยไม่เป็นเวลา เดี๋ยวแม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่จะลำบาก
ภาพชินตาที่คนในตึกอัยการเห็น คือท่านจะทรงพระดำเนินตากแดดลงไปเสวยตรงเพิงหลังตึกเอง อาหารตามสั่งมีอะไรเหลือก็เสวยตามนั้น เพิงบ้านๆที่ปกติอัยการในตึกไม่ลงไปทานด้วยซ้ำ มีแต่เจ้าหน้าที่รุ่นเด็กๆหรือเสมียนทานกัน
ท่านทรงรถ (ขับรถ) มาเองทุกวัน ช่วงนั้นบางวันฉันไปรับพ่อ ก็ยังเคยเห็นรถเต่า New Beatle สีเขียวพาสเทล คันเล็กๆธรรมดาๆจอดอยู่ ท่านไม่เคยทรงรถหรูอะไรเลย และไม่ใช้รถหลวง (รยล.) + คนขับรถด้วย
ฉันชอบฟังพ่อเล่าเรื่ององค์ภาตอนเป็นอัยการมากๆ พ่อจะพูดคำว่า "น่ารัก" ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ นึกอิจฉาพ่อเสมอที่ได้มีประสบการณ์ดีๆแสนวิเศษช่วงนั้น
ฉันไม่เคยคิดจะเป็นอัยการเหมือนพ่อ เหมือนลุง ทั้งที่ถูกผู้ใหญ่รอบตัวถามบิวด์บ่อยๆ ว่าไม่อยากเป็นอัยการแบบพ่อบ้างเหรอ นี่น่าจะเป็นเหตุผลเดียวที่ฉันนึกเสียดาย ถ้าเป็นอัยการคงได้เฝ้าฯ พระองค์ภาบ้าง ซึ่งเอาจริงฉันก็เป็นไม่ได้หรอก ไม่มีทางสอบเนติฯ ผ่าน มันต้องอ่านหนังสือเยอะมาก ฉันไม่มีทางขยันได้เสี้ยวของพ่อ ลุง หรือองค์ภาท่านแน่ๆ
ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
ครอบครัวอัยการสมศักดิ์ สิโรรส
11.06.2569“