“เจมส์ บอนด์” รถพระที่นั่งคู่พระบารมี ร.๙ ทำหน้าที่อัญเชิญพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” สู่พระบรมมหาราชวัง

เผย “เจมส์ บอนด์” รถยนต์พระที่นั่งคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ถูกใช้เป็นราชพาหนะอัญเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สู่พระบรมมหาราชวัง โดยเป็นรถพระที่นั่งคันเดียวกับที่เคยใช้ในพระราชพิธีสำคัญของราชวงศ์จักรี
“เจมส์ บอนด์” รถยนต์พระที่นั่งคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ถูกนำมาใช้เป็นราชพาหนะอัญเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2569
รถยนต์พระที่นั่งคันประวัติศาสตร์ดังกล่าว คือ Volkswagen Caravelle T4 รุ่นปี 2001 สีเทาคาดแถบฟ้า หมายเลขทะเบียน 1ด-0929 รถตู้อเนกประสงค์แบบฐานล้อยาว ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 6 สูบ กำลัง 204 แรงม้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงใช้เป็นประจำในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
รถพระที่นั่งคันนี้เคยทำหน้าที่สำคัญในพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และต่อมาได้รับเกียรติให้เป็นราชพาหนะอัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สู่พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568
สำหรับชื่อ “เจมส์ บอนด์” เป็นชื่อที่ข้าราชบริพารและผู้ติดตามถวายเรียกขาน เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงขับรถคันนี้ด้วยพระองค์เองอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับลักษณะของรถที่มีความคล่องตัว แข็งแรง เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ จึงกลายเป็นภาพจำที่สะท้อนถึงพระอุปนิสัยอันเรียบง่ายและพระเมตตาธรรมของพระองค์
ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ “เจมส์ บอนด์” มิได้เป็นเพียงรถยนต์พระที่นั่งสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเท่านั้น หากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทย และเป็นราชพาหนะที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญในพระราชพิธีอันทรงเกียรติของราชวงศ์จักรีมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในเวลา 15.30 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2569 จะมีการเคลื่อนขบวนพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยรถยนต์หลวงที่ทำหน้าที่สำคัญในริ้วขบวนครั้งนี้ คือ รถตู้โฟล์คสวาเกน Volkswagen Caravelle T4 หมายเลขทะเบียน 1ด-0929 หรือ “เจมส์ บอนด์” รถพระที่นั่งอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ