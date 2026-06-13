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นายกฯ นำ ครม.เข้าถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระรูป ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม

วันนี้ 13 มิ.ย.69 เวลา 08.30 น. ตามที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในการเข้าถวายน้ำสรง และถวาย สักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระรูป ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคล และประชาชนทั่วไป ต่างพร้อมใจเข้าถวายน้ำสรง และถวายสักการะพระศพ ด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้










นายกฯ นำ ครม.เข้าถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
นายกฯ นำ ครม.เข้าถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
นายกฯ นำ ครม.เข้าถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
นายกฯ นำ ครม.เข้าถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
นายกฯ นำ ครม.เข้าถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
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