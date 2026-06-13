นายกฯ นำ ครม.เข้าถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระรูป ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม
วันนี้ 13 มิ.ย.69 เวลา 08.30 น. ตามที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในการเข้าถวายน้ำสรง และถวาย สักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระรูป ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคล และประชาชนทั่วไป ต่างพร้อมใจเข้าถวายน้ำสรง และถวายสักการะพระศพ ด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้