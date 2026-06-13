วธ.จัดประกวดหมอลำชิงถ้วยพระราชทาน ปี 2569 ดันศิลปะพื้นบ้านสู่เวทีโลก หนุนขึ้นทะเบียนยูเนสโก

กระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าสืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย จัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจำปี 2569 ประเภท "หมอลำ" เปิดเวทีให้เยาวชนและศิลปินรุ่นใหม่แสดงศักยภาพ พร้อมผลักดันศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานสู่เวทีโลก และสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ที่หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช 2569 ประเภท “หมอลำ” โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และสื่อมวลชนเข้าร่วม
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พร้อมส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ โดยได้ดำเนินการจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
สำหรับการประกวดในปีนี้กำหนดให้ “หมอลำ” เป็นประเภทการแสดงหลัก เนื่องจากเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และความเชื่อของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งปัจจุบันอยู่ระหว่างการผลักดันเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบัญชีตัวแทนขององค์การยูเนสโก ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติ
ด้านนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงหมอลำ เปิดโอกาสให้ศิลปินและเยาวชนได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างการรับรู้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทย พร้อมสนับสนุนการผลักดันหมอลำสู่การยอมรับในระดับสากล
ทั้งนี้ มีคณะหมอลำที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการแสดงจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะน้องใหม่หลานย่าโม บันเทิงศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา, คณะหมอลำศิลป์ลำปาวสาวภูไท วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์, คณะเพชรพลาญชัยบันเทิงศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด, คณะบัวอุบล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และคณะศิลป์ลำชี โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนดจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล 130,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 80,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 45,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกประเภท
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย แม้ปัจจุบันจะเผชิญความเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ แต่หากทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดอย่างจริงจัง จะช่วยให้ศิลปวัฒนธรรมไทยคงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างการรับรู้สู่คนรุ่นใหม่และประชาคมโลกต่อไป