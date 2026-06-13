สำนักงานสลากฯ ผนึกกำลัง มูลนิธิปัญญาวุฒิ เปิดตัว “คิดใส ไทยแลนด์ ซีซัน 10” มุ่งสร้างเยาวชนคุณภาพ ห่างไกลพนันออนไลน์ ชิงทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาท

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) จับมือ มูลนิธิปัญญาวุฒิ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คิดใส ไทยแลนด์ ซีซัน 10” เดินหน้าแคมเปญ “พัฒนาเยาวชนไทย ห่างไกลการพนัน สร้างคนคุณภาพ สู่โลกอนาคต” มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงเยาวชนจากภัยพนันออนไลน์ พร้อมเปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.นางสุพิชญา นิทัศน์วรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการ “คิดใส ไทยแลนด์ ซีซัน 10” โดยมีนายศักดิ์ชัย พฤติภัค เลขานุการมูลนิธิปัญญาวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานฯ และองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
นางสุพิชญา เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจเสี่ยงโชคด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Gaming หรือ RG) โดยมีเป้าหมายยกระดับมาตรฐานเพื่อรับการรับรองตามกรอบของสมาคมสลากกินแบ่งโลก (WLA) ในระดับที่ 3 ซึ่งโครงการ “คิดใส ไทยแลนด์” ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่สำนักงานฯ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการพนัน
"ปัญหาการพนันออนไลน์ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเด็กไทยอย่างมาก การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-esteem) โครงการนี้จะช่วยดึงศักยภาพและความถนัดของเยาวชนออกมาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เด็กๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การลดความเสี่ยงในการเข้าถึงการพนันได้อย่างเป็นรูปธรรม" นางสุพิชญา กล่าว
สำหรับโครงการ “คิดใส ไทยแลนด์” ตลอด 9 ซีซันที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยได้สัญจรจัดกิจกรรมไปยังโรงเรียนต่างๆ กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ และสามารถสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบได้มากกว่า 300,000 คน
ทั้งนี้ ในการดำเนินงาน ซีซัน 10 ประจำปี 2569 โครงการฯ ตั้งเป้าขยายผลการรณรงค์ต้านภัยพนันสู่ทุกภูมิภาคให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย:
การประกวดความสามารถพิเศษ: ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน” เปิดเวทีให้เยาวชนอายุ 13-18 ปี ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมคัดเลือกอย่างเข้มข้น
กิจกรรมคิดใสฯ สัญจร 4 ภาค: เดินสายจัดกิจกรรมใน 16 โรงเรียนมัธยมศึกษา ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมบูธกิจกรรมและกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากศิลปินดาราที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ทูตคิดใสฯ ไอดอล”
คิดใส ไทยแลนด์แคมป์: ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพ 2 วัน 1 คืน ณ สวนนงนุชพัทยา เพื่อปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต้านภัยการพนันในทุกมิติ โดยวิทยากรชั้นนำจากหลากหลายสาขา
การประกวดรอบตัดสิน: เวทีเฟ้นหา “สุดยอดเยาวชน คิดใส ไทยแลนด์ ซีซัน 10” ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมโอกาสในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งคลิปแสดงความสามารถเพื่อสมัครเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 ตุลาคม 2569 โดยสามารถติดตามรายละเอียด กติกาการสมัคร และข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์ www.kidssai.com และ Facebook Fanpage: คิดใส ไทยแลนด์ รวมถึงช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ที่เว็บไซต์ www.glo.or.th และ Facebook Fanpage: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล