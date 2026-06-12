DBD จัดงาน “Local Crafts en Ville - กรุงคราฟต์” ยกทัพ 40 แบรนด์คราฟต์ไทย บุกใจกลางกรุง!! ณ EMSPHERE 11-14 มิ.ย.นี้ คาดสร้างรายได้ให้ธุรกิจชุมชนกว่า 20 ล้านบาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนตลาดคราฟต์ชุมชนไทยสู่ตลาดคนเมือง โดยจัดงาน “Local Crafts en Ville - กรุงคราฟต์” ภายใต้แนวคิด ‘Experience Thai Crafts in the City’ ยกทัพผู้ประกอบการชุมชน 40 แบรนด์คราฟต์ไทยคุณภาพคับแก้วจากทั่วประเทศ เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า พร้อมนำเสนอเสน่ห์และ อัตลักษณ์ของงานคราฟต์ร่วมสมัยให้กลุ่มผู้บริโภคคนเมืองและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์และประสบการณ์งานคราฟต์ไทยในภาพลักษณ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ณ EM Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า EMSPHERE ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2569 คาด 4 วัน จะสามารถสร้างรายได้ให้ธุรกิจชุมชนไทยกว่า 20 ล้านบาท
นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “Local Crafts en Ville - กรุงคราฟต์” ณ EM Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า EMSPHERE ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569) ว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนไทยไปยังช่องทางตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เพิ่มรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับโครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” ที่เป็นแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเชิงรุกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มุ่งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ ทั้งด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และการขยายโอกาสทางการตลาด ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสอดรับกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการสร้างโอกาสทางการค้า เปิดตลาดใหม่ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและยั่งยืน เป็นการยกระดับภาพลักษณ์งานคราฟต์ไทยออกจากกรอบการนำเสนอแบบดั้งเดิม ไปสู่การเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนเมืองในมิติใหม่ ที่สะท้อนให้เห็นว่า งานคราฟต์ไทยไม่ใช่เพียงงานหัตถกรรม แต่เป็นงานสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานแนวคิดการออกแบบและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น”
ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการคราฟต์ไทยจากทั่วประเทศ จำนวน 40 แบรนด์ แบ่งออกเป็น 4 โซนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) โซนคราฟต์คาเฟ่ (Craft Café) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ชาดอกไม้สมุนไพรเบลน แบรนด์ Apirom Flower Tea จ.เชียงราย ไอศกรีมผลไม้ไทย แบรนด์ Milky ice 2) โซนคราฟต์ดีไซน์ (Craft Design) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาทิ ผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติ แบรนด์ Mae Ing Shibori จ.พะเยา ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ แบรนด์ Takory Craft จ.ศรีษะเกษ รองเท้าผ้าปาเต๊ะ แบรนด์ Piyawun จ.พัทลุง เครื่องประดับลงยาโบราณ แบรนด์ Punnasarun จ.นนทบุรี 3) โซนคราฟต์สไตล์ (Craft Style) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก อาทิ ผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์ แบรนด์ ARAYA จ.เพชรบุรี เซรามิกแฮนด์เมด แบรนด์ Miss Flora จ.สมุทรปราการ งานประติมากรรมจากนิล แบรนด์ NINNAKARN จ.กาญจนบุรี และ 4) โซนคราฟต์เวลเนส (Craft Wellness) กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอโรมา อาทิ ยาดมสมุนไพร แบรนด์ BOON RUENG CRAFT กรุงเทพฯ เครื่องหอมเชิงวัฒนธรรม แบรนด์ CHOMHOM จ.ภูเก็ต
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “L-U-C-K of Pa-Maha-Nakorn : มหานครโชคดี” ถ่ายทอดเรื่องราว อัตลักษณ์ และเสน่ห์ท้องถิ่นเชิงพื้นที่ ของ 7 จังหวัดต้นแบบ ใน 2 เส้นทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย เส้นทาง L-U-C-K ได้แก่ จังหวัดลำพูน อุดรธานี ชุมพร และกาฬสินธุ์ และเส้นทาง Pa-Maha-Nakorn ได้แก่ จังหวัดพะเยา มหาสารคาม และนครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ มีกิจกรรมเวิร์กชอปสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานคราฟต์ด้วยตนเอง เรียนรู้กระบวนการผลิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้ประกอบการตัวจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงและส่งเสริมการรับรู้คุณค่าเสน่ห์ของงานคราฟต์ไทยร่วมสมัย และเป็นการต่อยอดโอกาสทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยในระยะยาว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชื่อมั่นว่า งาน “Local Crafts en Ville - กรุงคราฟต์” จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญ ในการยกระดับงานคราฟต์ไทยสู่มิติใหม่ที่ทันสมัย ขยายโอกาสทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน พร้อมสะท้อนศักยภาพของชุมชนไทยผ่านความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าตลอดการจัดงาน ทั้ง 4 วัน จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจชุมชนไทยกว่า 20 ล้านบาท
ขอเชิญชวนผู้สนใจ และผู้ที่ชื่นชอบงานคราฟต์ ไปร่วมสัมผัสเสน่ห์และคุณค่าของงานคราฟต์ไทยร่วมสมัย พร้อมร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนไทยจากทั่วประเทศ ที่ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ภายในงาน “Local Crafts en Ville – กรุงคราฟต์” ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ EM Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า EMSPHERE” รองอธิบดีสถาพร กล่าวทิ้งท้าย
สอบถามรายละเอียด หรือติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 5950 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th