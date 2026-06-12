คอลัมนิสต์ดังโพสต์รำลึก “รถมินิสีแดง” ของ “พระองค์ภา” สะท้อนพระจริยวัตรเรียบง่าย ทรงขับเสด็จทรงงานด้วยพระองค์เองไร้รถนำขบวน

"อาคม รวมสุวรรณ" คอลัมนิสต์ยานยนต์ชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกเล่าเรื่องราวของรถยนต์ส่วนพระองค์ MINI Cooper S (รหัสตัวถัง R53) สีแดงหลังคาขาว ป้ายทะเบียนหลวง "1 ด 0908" ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี รถยนต์พระที่นั่งจิ๋วแต่แจ๋วที่มาพร้อมสมรรถนะการขับขี่คล่องตัวสไตล์ Go-kart ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นที่จดจำของกลุ่มคนรักรถมินิ แต่ยังเป็นภาพสะท้อนถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่ายและกระฉับกระเฉง ผ่านภาพจำอันแสนอบอุ่นเมื่อครั้งเสด็จทรงงานเป็นการส่วนพระองค์ โดยทรงขับรถด้วยพระองค์เองฝ่าการจราจรในเมืองโดยปราศจากรถนำขบวน นำมาซึ่งความชื่นชมและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
วันนี้ (12 มิ.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “อาคม รวมสุวรรณ“ คอลัมนิสต์และนักทดสอบรถยนต์ชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความ ถึงรถยนต์ส่วนพระองค์ MINI Cooper S (รหัสตัวถัง R53) สีแดงหลังคาขาวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เป็นรถยนต์พระที่นั่งปี 2006 ที่สะท้อนถึงพระสไตล์อันเรียบง่ายและกระฉับกระเฉง
ตัวรถโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ 1.6 ลิตร ซูเปอร์ชาร์จที่มอบสมรรถนะการขับขี่สนุกสนานคล่องตัวสไตล์ Go-kart และการตกแต่งแนว Retro-Modern ที่ผสานกลิ่นอายรถแข่งแรลลี่ Monte Carlo เช่น ไฟสปอตไลท์คู่หน้า ไฟไซเรน เสากะระยะ และสติกเกอร์คาดฝากระโปรง มาพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์หลวง "1 ด 0908" หมวดดุสิต
ทั้งนี้ พระองค์มักทรงขับรถคันนี้ด้วยพระองค์เองโดยปราศจากรถนำขบวนเพื่อเสด็จไปทรงงานตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่าย การเน้นความคล่องตัวในการเดินทางเขตเมือง และการที่ทรงโปรดรถยนต์ที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่แม่นยำอย่างแท้จริง โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“รถยนต์ส่วนพระองค์ MINI Cooper S R53 ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี (พระองค์ภา) ถือเป็นหนึ่งในรถยนต์พระที่นั่งที่มีความโดดเด่นและเป็นที่จดจำของกลุ่มคนเล่นรถมินิในไทย รถยนต์ส่วนพระองค์คันนี้คือ MINI Cooper S (รหัสตัวถัง R53) แบบแฮทช์แบ็ก 3 ประตู (Generation ที่1) ตัวรถสีแดงหลังคาขาว
เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยังทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองในชีวิตประจำวัน หรือเสด็จทรงงานเป็นการส่วนพระองค์ รถ MINI R53 สีแดงคันนี้ถือเป็นรถเล็กแบบจิ๋วแต่แจ๋วที่ทรงโปรดและทรงประทับบ่อย ตัวรถ MINI Cooper S ในแง่วิศวกรรมสำหรับคนชอบรถสไตล์ขับสนุกแบบ Go-kart feeling โฉม R53 ปี 2006 ถือเป็นหนึ่งในโมเดลพิมพ์นิยมที่ดิบและได้อารมณ์สปอร์ตแบบดั้งเดิม สเปกพื้นฐานของ Cooper S รุ่นนี้มีจุดเด่นหลักคือ เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ แถวเรียง ความจุ 1.6 ลิตร 1,598 ซีซี ระบบอัดอากาศซูปเปอร์ชาร์จ กำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 175 แรงม้า (ขึ้นอยู่กับปีที่ผลิต) แรงบิดสูงสุด 240 นิวตันเมตร ระบบส่งกำลังและแชสซี เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมระบบ Steptronic ขับเคลื่อนล้อหน้า (FF) ช่วงล่าง ด้านหน้าเป็นแบบแม็คเฟอร์สันสตรัท ด้านหลังมัลติลิงก์ เซ็ตมาเน้นความแข็งและหนึบเพื่อเสริมแรงยึดเกาะกับผิวถนน
โทนสีตัวถังภายนอก
สีหลักตัวถัง หรือ Body Color ตัวรถใช้ สีแดงเมทัลลิก Chili Red ให้ความรู้สึกสปอร์ต โดดเด่น และเป็นสีประวัติศาสตร์หลักของแบรนด์ MINI ในสนามแข่ง
สีตัดหลังคาและกระจกมองข้าง (Contrast Roof & Mirrors) ตกแต่งในสไตล์ Two-tone ด้วยการใช้ สีขาว บริเวณหลังคาและฝาครอบกระจกมองข้าง ช่วยเพิ่มความคลาสสิกสะดุดตาและลดความดุดันของสีแดงลงอย่างลงตัว
สติกเกอร์คาดฝากระโปรง (Bonnet Stripes) ติดตั้งแถบสติกเกอร์สีขาวหนาคู่ ขนาบข้างตามแนวสันฝากระโปรงหน้า ซึ่งเป็นลวดลายซิกเนเจอร์ที่ขาดไม่ได้สำหรับรถ MINI Cooper S
การตกแต่งและชุดแต่งสไตล์แรลลี่ (Rally Accessories) จุดเด่นของรถยนต์พระที่นั่ง MINI R56 คันนี้คือการติดตั้งอุปกรณ์ประดับยนต์ที่จำลองฟังก์ชันของรถแข่งแรลลี่ทางฝุ่นในอดีต
ชุดไฟสปอตไลท์เสริมคู่หน้า (Auxiliary Driving Lights) หรือที่เรียกกันว่า ไฟกระต่าย ติดตั้งไฟสปอตไลท์ดวงใหญ่คู่หน้าเสริมบริเวณกันชนเพื่อช่วยเพิ่มความสว่างในการเดินทางไกล
ไฟไซเรน/ไฟสัญญาณสีแดง (Red Warning Lights) ติดตั้งไฟสัญญาณทรงกระบอกสีแดงเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้าเหนือกันชน
เสากะระยะโครเมียม (Bumper Corner Poles) ติดตั้งเสาบริเวณมุมกันชนหน้าทั้งสองฝั่ง
ล้อและส่วนประกอบอื่น ๆ (Wheels & Trims) ล้ออัลลอยสีเงินโครเมียม ลายก้านคู่แบบสปอร์ต (Multi-spoke) ขอบ 17 นิ้ว ยาง 205/45R17 ซึ่งช่วยขับให้ตัวรถดูหรูหราและเต็มซุ้มล้อ คิ้วขอบล้อและชายล่าง (Plastic Cladding) คงเอกลักษณ์ของ R53 ด้วยคิ้วขอบล้อพลาสติกสีดำด้าน (Matte Black) รอบคัน ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและเน้นมิติซุ้มล้อ ช่องดักลมฝากระโปรงหน้า (Hood Scoop) เอกลักษณ์เฉพาะของรุ่น Cooper S เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบเรียง ระบบอัดาอากาศ ซูปเปอร์ชาร์จเจอร์ ช่วยป้อนอากาศเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์ เพิ่มลุค Cooper S ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในด้านอัตราเร่ง
รถยนต์พระที่นั่ง MINI Cooper S R53 คันนี้ เป็นการตกแต่งที่ผสมผสานอารมณ์ Retro-Modern ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยนำจิตวิญญาณของรถแชมป์แรลลี่ Monte Carlo ในอดีตมาถ่ายทอดลงบนตัวถังของ Cooper S R53
ทะเบียน 1 ด 0908 ป้ายทะเบียนรูปแบบนี้จะมีความพิเศษตรงการจัดวางอักษรและตัวเลขที่มีรูปแบบเฉพาะตัวของรถยนต์หลวง:เลข "1" เป็นหมายเลขระบุประเภทหรือลำดับกลุ่มรถยนต์ในสังกัดหน่วยราชการในพระองค์อักษร "ด": ย่อมาจาก "ดุสิต" ซึ่งเป็นหมวดรถยนต์หลวงที่จดทะเบียนเพื่อใช้ในกิจการและกองพระราชพาหนะของพระราชวังดุสิต หรือเป็นรถยนต์พระราชพาหนะที่จัดสรรให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตลอดจนการทรงงานส่วนพระองค์ เลข "0908": เป็นเลขรหัสประจำตัวรถ (Asset Number) ในบัญชีรถยนต์หลวงของทางสำนักพระราชวัง สำหรับรถยนต์หลวงที่ใช้รหัสหมวดอักษร "ด" (เช่น 1 ด-xxxx) นั้น หากจำกันได้จะมีความคล้ายคลึงกับรถตู้ Volkswagen Caravelle V6 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวง รัชกาลที่ 9) ที่ทรงใช้ทรงงาน ซึ่งใช้ป้ายทะเบียน "ร.ย.ล. 1 ด-0929" (เจมส์ บอนด์) เช่นกัน
พระองค์ภาทรงใช้รถคันนี้ในการเสด็จไปทรงงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น คณะอัยการ หรือการเสด็จเป็นการส่วนพระองค์โดยไม่มีรถนำขบวน ด้วยมิติตัวถังที่เล็ก คล่องตัว สามารถขับและหาที่จอดในเขตเมืองที่การจราจรหนาแน่นได้อย่างสะดวก ตัวรถภายนอกสีแดง บริเวณหลังคาและฝาครอบกระจกมองข้างสีขาว ทำให้เป็นรถยนต์หลวงที่มีอัตลักษณ์ส่วนพระองค์เด่นชัดและสะดุดตามากที่สุดคันหนึ่ง การที่ทรงเลือกใช้รถเล็กสมรรถนะสูงอย่าง MINI Cooper S R53 เครื่องยนต์ 1.6 ลิตร ซูปเปอร์ชาร์จ ขับสนุก ให้ฟิลลิ่งแบบรถ Go-kart ผสมผสานกับการจดทะเบียนหมวดรถยนต์หลวงดุสิต 1 ด 0908 สะท้อนให้เห็นถึงการทรงงานของพระองค์ฯ ที่เน้นความกระฉับกระเฉง เรียบง่าย บ่อยครั้งที่พระองค์ภาฯ มักจะทรงขับรถ MINI เสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์โดยไม่มีรถนำขบวน
MINI Cooper S R53 ตัวถังสั้นกระชับและมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำ ระยะฐานล้อสั้นทำให้มีความคล่องตัวสูงมากในเมือง เป็นรถเล็กขวัญใจนักขับในปี 2006 แม้ว่ารถสแตนดาร์ดเดิมๆ จะขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่างที่ค่อนข้างแข็งกระด้าง แต่สำหรับคนที่รักฟิลลิ่งการขับขี่ที่แม่นยำ R53 คล่องตัวมากในเมือง ตอบสนองไวราวกับรถแข่งโกคาร์ท หาที่จอดง่าย และค่าซ่อมบำรุงไม่แพง การที่พระองค์ท่านทรงเลือกใช้รถรุ่นนี้ สะท้อนให้เห็นว่าทรงโปรดรถยนต์ที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่สนุกและกระฉับกระเฉงอย่างแท้จริง
ขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายอาคม รวมสุวรรณ คอลัมนิสต์ยานยนต์ ไทยรัฐออนไลน์“