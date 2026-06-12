กษัตริย์สีหมุนีแห่งกัมพูชามีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงส่งพระราชสาส์นมายังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
วันที่ 12 มิถุนายน 2569 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ซึ่งขณะนี้ยังประทับรักษาพระอาการประชวรอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ทรงส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยมายังพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งประเทศไทย ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
ในพระราชสาส์นวันนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ตรัสว่าทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง และขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียพระราชหฤทัยและความเห็นใจอย่างสุดซึ้งมายังพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
“สมเด็จพระมหิตรา นโรดม สีหนุ พระบรมนาถราชนินทร์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงร่วมกับหม่อมฉันในการแสดงความเสียพระราชหฤทัยและความเห็นใจอย่างจริงใจมายังใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในเวลาแห่งความทุกข์โศกอันลึกซึ้งนี้” พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชาทรงระบุในพระราชสาส์น
“จิตใจและการสวดอ้อนวอนของพวกเราอยู่กับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอให้ความทรงจำอันเป็นที่รักยิ่งในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และพระกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างที่พระองค์ทรงอุทิศไว้ จงยังประโยชน์ เป็นแหล่งแรงบันดาลใจและพลังใจให้แก่ทุกคนที่พากันโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์” ข้อความในพระราชสาส์นระบุ