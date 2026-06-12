ททท. ชวนออกเดินทางเพื่อพักใจ ผ่านโครงการ Art Healing ศิลปะบำบัดใจ เมื่อการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การพักผ่อน แต่คือการเยียวยาตัวเอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่ “การท่องเที่ยวคุณภาพ” ภายใต้แนวคิด Value Over Volume ที่มุ่งสร้างคุณค่าและความหมายให้กับทุกการเดินทาง มากกว่าการเติบโตเชิงปริมาณ พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงผู้คน วัฒนธรรม และวิถีชุมชนเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืน
จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่เริ่มมองหาการเดินทางเพื่อพักใจและฟื้นฟูตัวเองมากขึ้น ท่ามกลางความเร่งรีบและความเหนื่อยล้าจากชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เทรนด์ Wellness & Healing Tourism เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ช่วยเติมพลังทางอารมณ์และจิตใจ มากกว่าการเดินทางเพื่อเช็กอินเพียงอย่างเดียว
ททท. จึงเปิดตัวโครงการ “Art Healing ศิลปะบำบัดใจ” ภายใต้แนวคิด “Healing is the New Luxury” เพื่อชวนผู้คนออกเดินทางไปค้นพบการพักผ่อนรูปแบบใหม่ ผ่านศิลปะ งานคราฟต์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยเยียวยาความรู้สึก เติมแรงบันดาลใจ และสร้างความหมายใหม่ให้กับการท่องเที่ยวไทย
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า
“ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับคุณค่าทางจิตใจและประสบการณ์ที่มีความหมายมากขึ้น การท่องเที่ยวจึงไม่ใช่เพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อน แต่เป็นโอกาสในการฟื้นฟูพลังชีวิตและ reconnect กับตัวเองอีกครั้ง โครงการ Art Healing ศิลปะบำบัดใจ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ช่วยเยียวยาหัวใจ ผ่านศิลปะ วัฒนธรรม และเสน่ห์ของชุมชนท้องถิ่น พร้อมกระจายรายได้สู่พื้นที่อย่างยั่งยืน”
โครงการ Art Healing ศิลปะบำบัดใจ นำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่าน 3 แนวคิดหลัก ได้แก่
• Creative Expression — ปลดปล่อยอารมณ์ผ่านงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ เช่น วาดภาพ ระบายสี ร้อยลูกปัด
• Sensory Grounding — เปิดประสาทสัมผัสผ่านกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายและลดความกังวล เช่น เสียงบำบัด กลิ่นบำบัด
• Cultural Connection — เชื่อมโยงผู้คนกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมอย่างการทำผ้ามัดย้อม การปั้นดินเหนียว และงานคราฟต์จากชุมชน
แต่ละกิจกรรมถูกออกแบบให้สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ ผสานศิลปะเข้ากับเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไทย เพื่อเปลี่ยน “การพักผ่อนธรรมดา” ให้กลายเป็น “การเดินทางที่ช่วยเติมพลังชีวิต” พร้อมสร้างความทรงจำที่มีความหมายให้กับนักท่องเที่ยว
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของโครงการคือ “น้องระบายใจ” มาสคอตตัวแทนแห่งความสดใส ที่จะมาช่วย ระบายทุกความรู้สึกผ่านสีสันและงานศิลปะ พร้อมต่อยอดเป็น Sticker LINE เพื่อสร้างการจดจำและส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ในทุกบทสนทนา
นอกจากนี้โครงการฯ ยังร่วมมือกับพันธมิตร Gother, The Lake Club, Moody BrandThink และ Eventide เพื่อจัดทำดีลและโปรโมชั่นพิเศษ กระตุ้นการออกเดินทางท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่น พร้อมเตรียมจัดกิจกรรม “ART HEALING SPACE พื้นที่ระบายใจ ให้ได้พักแล้วไปต่อ” ระหว่างวันที่ 20–21 มิถุนายน 2569 ณ The Lake Club คอมมูนิตี้ริมทะเลสาบเมืองทองธานี เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้พักใจผ่านเวิร์กช็อปศิลปะ งานคราฟต์ และกิจกรรมสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการภายใต้โครงการ
ภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลต์ “ผืนผ้าบำบัดใจ” ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมระบายความรู้สึกและส่งต่อกำลังใจผ่านงานศิลป์ พร้อมใกล้ชิดกับ “น้องระบายใจ” ที่จะมาสร้างรอยยิ้มและบันทึกความทรงจำร่วมกันตลอดทั้งงาน
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม โปรโมชั่น และเส้นทางท่องเที่ยวของโครงการ Art Healing ศิลปะบำบัดใจ ได้ทาง
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