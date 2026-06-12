บอกลาปักปากกา! UK อนุมัติ ‘Wegovy เม็ด’ ยาลดน้ำหนักแบบกินตัวแรกในยุโรป พบลดได้สูงสุด 17%

สหราชอาณาจักรสร้างความฮือฮา! อนุมัติ “Wegovy แบบเม็ด” ยาลดน้ำหนักชนิดรับประทานอย่างเป็นทางการเป็นชาติแรกในยุโรป เปิดทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยไม่ต้องฉีดยา ผลการศึกษาพบช่วยลดน้ำหนักได้เฉลี่ยถึง 14-17% ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญย้ำ ยังต้องใช้ควบคู่กับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
วันนี้ (12 มิ.ย.) เฟซบุ๊ก “Jessada Denduangboripant” ของ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะ "นักสื่อสารวิทยาศาสตร์" ได้ออกมาให้ความรู้ โดยระบุว่า “สหราชอาณาจักร (UK) ประกาศอนุมัติ “Wegovy” ในรูปแบบยาเม็ด (Oral Semaglutide) เพื่อใช้ในการควบคุมและลดน้ำหนักอย่างเป็นทางการ ถือเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรปที่ให้การรับรองยาสูตรกินนี้ คาดเริ่มจ่ายยาผ่านคลินิกเอกชนเร็วๆ นี้ การอนุมัติในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ใหญ่ที่มีภาวะโรคอ้วน หรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและโรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำหนักตัว โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ตัวยาจะต้องใช้ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา
สำหรับผลการทดสอบทางคลินิกภายใต้โครงการ OASIS 4 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าทึ่ง โดยผู้เข้าทดสอบสามารถลดน้ำหนักลงได้เฉลี่ยประมาณ 14% ซึ่งเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอก (Placebo) ที่น้ำหนักลดลงไปเพียง 2% เท่านั้น นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดสอบที่มีวินัย กินยาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตามเกณฑ์ พบว่าสามารถลดน้ำหนักลงได้สูงถึงประมาณ 17% เลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย แต่ผู้ใช้ยังคงต้องพึงระวังเรื่องผลข้างเคียง ซึ่งอาการส่วนใหญ่ที่พบได้บ่อยที่สุดจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร และจากรายงานพบว่ามีผู้เข้าร่วมทดสอบประมาณ 7% ที่ต้องหยุดการรักษาไปเนื่องจากเกิดอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้
ทางด้านบริษัทผู้ผลิตอย่าง Novo Nordisk คาดการณ์ว่าจะเริ่มจ่ายยาผ่านใบสั่งยาของคลินิกเอกชน (Private Prescription) ในสหราชอาณาจักรได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ ซึ่งการเคลื่อนไหวของฝั่ง UK ในครั้งนี้ถือเป็นการเจริญรอยตามหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกอย่าง FDA ของสหรัฐฯ และหน่วยงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่ได้อนุมัติล่วงหน้าไปก่อนแล้ว นับเป็นก้าวสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมวงการการดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักทั่วโลกให้เข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น