กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน ทรงโพสต์เฟซบุ๊กอาลัย “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ยกย่องผู้ทรงอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อชาติ

กษัตริย์ภูฏานทรงโพสต์ข้อความอาลัยสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงยกย่องพระกรณียกิจที่อุทิศเพื่อประชาชนและชาติไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงชาวไทยทุกคน
วันนี้ (12 มิ.ย.) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้ทรงโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ "His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck" ระบุข้อความว่า
พระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี แห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความโทมนัสยิ่ง
ตลอดพระชนมชีพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชน ผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม การสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็ก ตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทย
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้ง และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่น พระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวาง
ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอถวายความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทย และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่ง พระองค์หนึ่งซึ่งทรงอุทิศพระชนมชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจ ความระลึกถึง และคำภาวนาเป็นพิเศษ ไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิด รู้จัก และถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ อย่างสุดหัวใจ และกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้