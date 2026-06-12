เปิดเส้นทางเคลื่อนพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” จาก รพ.จุฬาฯ สู่พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง

สำนักพระราชวังกำหนดเคลื่อนพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาในวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย.2569 เวลา 15.30 น. จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง ขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาฯ ประตู 15 ไปทาง ถ.อังรีดูนังค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม 4 เลี้ยวขวาเข้า ถ.พญาไท เลี้ยวซ้ายแยกศรีอยุธยา เข้า ถ.ศรีอยุธยา ถ.ราชดำเนินนอก ผ่าน ถ.ราชดำเนินกลาง ถ.ราชดำเนินใน สนามหลวง เข้าประตูวิเศษไชยศรี
หลังจาก สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชันษาปีที่ 47 เมื่อเวลา 19.48 น. วันที่ 11 มิ.ย. 69 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ล่าสุดวันนี้ (12 มิย.) รายงานข่าวเพิ่มเติมแจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
1. ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังต์
2. จากนั้น เลี้ยวขวา ออกสู่ถนนพระราม 4 มุ่งหน้าแยกสามย่าน
3. เมื่อถึงแยกสามย่าน เลี้ยวขวา เข้าถนนพญาไท
4. เมื่อถึงแยกพญาไท เลี้ยวซ้าย เข้าถนนศรีอยุธยา
5. ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
6. จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอก, ถนนราชดำเนินกลาง, ถนนราชดำเนินใน เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษไชยศรี มุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทาง