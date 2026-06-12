เปิดเส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" จาก รพ.จุฬาฯ สู่พระบรมมหาราชวัง

สน.พระราชวัง เปิดเส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวัง เผยผ่านเส้นทางพระราม 4 - พญาไท - ศรีอยุธยา - ราชดำเนิน ส่วนกำหนดวันเวลาเคลื่อนขบวนทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป
วันนี้ (12 มิ.ย.) สำนักพระราชวังประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ ด้วยพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภี (ช่องท้อง) จากการอักเสบของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ความดันพระโลหิตต่ำ พระหทัยเต้นผิดจังหวะ การแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติ แม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับ จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๙ เวลา ๑๙ นาฬิกา ๔๘ นาที สิ้นพระชนม์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชันษาปีที่ ๔๗ พร้อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก “สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง” โพสต์ข้อความระบุว่า “ประชาสัมพันธ์ เส้นทางขบวนอัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป”
โดยเส้นทางขบวนเชิญพระศพฯ
จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- เลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังต์
- เลี้ยวขวาออกถนนพระราม 4
- แยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท
- แยกพญาไท เลี้ยวข้ายเข้าถนนศรีอยุธยา
- ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
- ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอก
- ถนนราชดำเนินกลาง
- ถนนราชดำเนินใน
- เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน
- เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษไชยศรี
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ที่หมาย : พระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง