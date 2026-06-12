ราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เพื่อให้ประชาชน คณะบุคคล และหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
วันนี้ (12 มิ.ย.) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีรายละเอียดดังนี้
เสด็จสู่แดนสรวง
ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …….
สถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ข้าพระพุทธเจ้า …….
สถิตในใจไทยนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ข้าพระพุทธเจ้า …….
ผองไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …….
ผองพสกนิกรน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …….
น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …….
พระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …….
สถิตกลางใจปวงประชา
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …….
สถิตกลางใจปวงประชา
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …….
หมายเหตุ : หลังคำว่า ข้าพระพุทธเจ้า ให้ระบุชื่อบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน เช่น
ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก รักษ์สัตย์
ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู และนักเรียน โรงเรียน….
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท…
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน…...