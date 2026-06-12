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ในหลวงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ ปชช.เข้าถวายน้ำสรงพระศพ และถวายสักการะพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

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ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายน้ำสรงและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในการเข้าถวายน้ำสรง และถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดังนี้

๑. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระรูป ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘ นาฬิกา ๓๐ นาที ถึงเวลา ๑๒ นาฬิกา

๒. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๙ ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนาม ถวายความอาลัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

๓. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑๕ วัน ทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๙

๔. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล ราชินิกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑๐๐ วัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๙

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ ปชช.เข้าถวายน้ำสรงพระศพ และถวายสักการะพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”
ในหลวงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ ปชช.เข้าถวายน้ำสรงพระศพ และถวายสักการะพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”