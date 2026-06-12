ผีเข้าผีออก! “ทรัมป์” ยกเลิกคำสั่งถล่มอิหร่าน อ้างข้อตกลงผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่ายแล้ว รอกำหนดวัน-สถานที่ลงนาม

“ทรัมป์” สั่งโจมตีอิหร่านอย่างหนัก ยึดเกาะคาร์ก เข้าควบคุมระบบน้ำมันและก๊าซ แต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงสั่งยกเลิก อ้างข้อตกลงหยุดยิงในเชิงหลักการและรายละเอียดผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่ายแล้ว ส่วนวันเวลาสถานที่ลงนามจะกำหนดอีกครั้ง
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 11 มิ.ย. เวลา 19.22 น.ตามเวลาในไทย นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความทาง Truth Social Donald J. Trump ว่า สหรัฐอเมริกาจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงมากในคืนนี้ (ซึ่งกองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, เรดาร์, ระบบต่อต้านอากาศยาน และการป้องกันรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงขีดความสามารถในการโจมตีส่วนใหญ่ของพวกมันได้หมดสิ้นไปแล้ว!)
พร้อมทั้งระบุอีกว่า ในอนาคตอันไม่ไกลนี้เราจะเข้ายึดเกาะคาร์ก รวมถึงจุดโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันอื่นๆ และจะเข้าควบคุมตลาดน้ำมันและก๊าซของพวกเขาโดยสมบูรณ์ เหมือนกับที่เราได้ทำกับเวเนซุเอลา ซึ่งกำลังดำเนินไปได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับทั้งเวเนซุเอลาและสหรัฐอเมริกา ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้
อย่างไรก็ตาม ต่อมา เมื่อเวลา 00.28 น. วันที่ 12 มิ.ย.ตามเวลาในไทย นายโดนัลด์ได้โพสต์ข้อความบน Truth Social อีกว่า "สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าการหารือกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ถูกยกระดับขึ้นสู่ระดับสูงสุดของผู้นำอิหร่านและได้รับการอนุมัติแล้ว ข้าพเจ้าในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา จึงได้ยกเลิกกำหนดการโจมตีและทิ้งระเบิดต่ออิหร่านในเย็นวันนี้
“การหารือและข้อสรุปในขั้นตอนสุดท้าย ทั้งในเชิงหลักการและรายละเอียดที่สำคัญ ได้รับการอนุมัติจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมถึงสหรัฐอเมริกา, อิสราเอล, ซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE), กาตาร์, ตุรกี, ปากีสถาน, บาห์เรน, คูเวต, จอร์แดน, อียิปต์ และประเทศอื่นๆ การปิดล้อมทางเรือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าข้อตกลงนี้จะเสร็จสิ้น - สำหรับเวลาและสถานที่ในการลงนามจะมีการประกาศให้ทราบในเร็วๆ นี้” นายทรัมป์ระบุ