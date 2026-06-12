เผย JAS ซื้อสิทธิบอลโลก 2,304 ล้าน จ่าย 3 งวด ก่อนปี 2030 ถ่ายทอดสด 16 ทัวร์นาเมนต์

JAS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ซื้อสิทธิถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลของ FIFA รวม 16 ทัวร์นาเมนต์ ครอบคลุมฟุตบอลโลก 2026 และ 2030 มูลค่ากว่า 2.3 พันล้านบาท หวังต่อยอดรายได้จากโฆษณา การตลาด และธุรกิจคอนเทนต์กีฬา พร้อมยกระดับสู่เรือธงใหม่ของกลุ่มบริษัท
วันที่ 11 มิ.ย. 2569 ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการได้มาซึ่งสิทธิ FIFA MULTI-TOURNAMENT BROADCAST RIGHTS การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล FIFA World Cup 2026 และ 2030 ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 ได้พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิในการถ่ายทอดสดฟุตบอล FIFA MULTI-TOURNAMENT BROADCAST RIGHTS สำหรับรายการฟุตบอลของ FIFA เป็นระยะเวลารวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2569 ถึงปี 2573 ซึ่งรวมถึงฟุตบอลโลกปี 2569 และ 2573 โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 70,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับประมาณ 2,304,680,0001 บาท โดยเป็นสิทธิสำหรับการเผยแพร่ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจสื่อและคอนเทนต์กีฬา ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการโฆษณา การตลาด การเป็นผู้สนับสนุนรายการและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง
ทั้งนี้ FIFA World Cup 2026 เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. 2569 ถึงวันที่ 19 ก.ค. 2569 โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศเม็กซิโก เป็นเจ้าภาพร่วม และเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 48 ทีม การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิในการถ่ายทอดสดฟุตบอล FIFA MULTI-TOURNAMENT BROADCAST RIGHTS ดังกล่าวเข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่คำนวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้วนั้น มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 16.99 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 14.91 ภายหลังจากการนับรวมขนาดรายการ FIFA MULTI-TOURNAMENT BROADCAST RIGHTS ในครั้งนี้รวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติดังนั้น จึงมีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 31.90 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กล่าวคือเป็นรายการที่ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับผู้ให้สิทธิ คือ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Fédération Internationale de Football Association) หรือ FIFA ตั้งอยู่ที่เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสัญญา FIFA MULTI-TOURNAMENT BROADCAST RIGHTS มีสาระสําคัญสรุป คือ สิทธิในสื่อทุกประเภท รวมถึงการออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Free-to-Air Television) โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay Television) สื่อดิจิทัล และการให้บริการสตรีมมิงผ่านแพลตฟอร์ม OTT โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว พร้อมสิทธิในการอนุญาตช่วงสิทธิ (Sublicensing Rights) โดยมีรายการ
• FIFA World Cup 2026 — all 104 matches, all media rights
• FIFA U-17 World Cup 2026
• FIFA U-17 Women's World Cup 2026
• FIFA U-20 Women's World Cup 2026
• FIFA Intercontinental Cup 2026
• FIFA Women's World Cup 2027
• FIFA U-17 World Cup 2027
• FIFA U-20 World Cup 2027
• FIFA U-17 Women's World Cup 2027
• FIFA Intercontinental Cup 2027
• FIFA U-17 World Cup 2028
• FIFA U-17 Women's World Cup 2028
• FIFA U-20 Women's World Cup 2028
• FIFA Intercontinental Cup 2028
• FIFA Futsal World Cup 2028
• FIFA World Cup 2030
โดยหลักประกันในการเข้าทําสัญญา เป็นหนังสือคํ้าประกันการชําระเงินอย่างเป็นทางการ ซึ่งออกโดยบริษัทฯ รวมเป็นจํานวน 70,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งชําระ 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ชําระภายใน 10 วันนับแต่วันเริ่มต้นการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026 ส่วน 17,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ชําระภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026 และอีก 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ชําระก่อนวันเริ่มต้นการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2030
แหล่งเงินทุนที่ใช้ บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับจํานวน 2,164.13 ล้านบาท และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งอยู่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เนื่องจากการชําระค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิสําหรับรายการแข่งขันฟุตบอล FIFA MULTI-TOURNAMENT BROADCAST RIGHTS แบ่งเป็นรายงวด จะทําให้บริษัทฯ สามารถพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นคราว ๆ ไป ตามความต้องการการใช้เงินเพื่อนํามาชําระค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิ ตามงวดที่ถึงกําหนดชําระซึ่งจะลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อเทียบกับการชําระครั้งเดียวทั้งจํานวน
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาซื้อสิทธิ FIFA MULTITOURNAMENT BROADCAST RIGHTS เพื่อถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลมีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวทําให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในการได้มาและเผยแพร่คอนเทนต์ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับกีฬา แสดงศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นผู้นําในธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ โดยการลงทุนในธุรกรรมถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล FIFA MULTI-TOURNAMENT BROADCAST RIGHTS ในครั้งนี้จะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ ของกลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพทัดเทียมคู่แข่งในตลาด ก้าวเป็นเรือธง (Flagship) ของกลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มมูลค่ากับกลุ่มธุรกิจฯ โดยรวม