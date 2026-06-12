ฟาดงวงฟาดงา! “โจ มณฑานี” จวก “ด้อมลุงพี” หาแสง หลังโพสต์เหน็บเวรกรรมกำลังทำงาน

หลังจากที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการ ได้เปิดโปงขบวนการ IO หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทย โดย 1 ในนั้น คือ น.ส.มณฑานี ตันติสุข หรือ โจ อดีตดีเจ.-ดารา ที่หันมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเมือง ต่อมาได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กในชื่อ Chairattana Sae-Lim Bowonsakchaikun ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้โพสต์ข้อความว่า “เวรกรรมกำลังทำงาน ใครที่เคยเอาผมไปแขวน ตอนนี้เค้ากำลังได้รับผล กรรมนั้น ขึ้นภูดูบ้านพระอาทิตย์ vs ติ่งเขากระโดง ดีกว่าาาาาา”
ข้อความดังกล่าวทำให้ น.ส.มณฑานี ไม่พอใจ จึงโพสต์ตอบโต้ในเฟซบุ๊ก Jo Montanee ว่า “ติ่งพี อยากหาแสงจากดาวฤกษ์อันเจิดจ้า? ถามหน่อย กรรมอะไรทำงานคะ? พี่ปอง น้องกบ พี่หนุ่มสันติสุข ท้อปนิวส์ ลุงเปลว จักรวาลด้อมส้ม น้องโบว์ เค้าเจอกรรมอะไรเหรอคะ ด้อมพีนี่ก็เลอะเทอะไม่สร่างนะ ตลกจัง”
ทั้งนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊กในชื่อ Chairattana Sae-Lim Bowonsakchaikun เคยโพสต์ข้อความสนับสนุนนายพีระพันธุ์ที่ออกมาเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ทั่วประเทศ หลังการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.2569 เนื่องจากเห็นว่ามีการทุจริต ซึ่ง น.ส.มณฑานี ได้นำโพสต์ของเขาไปแขวนไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กของตัวเอง ทำให้ผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเข้ามารุมต่อว่าจำนวนมาก