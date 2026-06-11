“นายเดช” สารภาพ ฉกรางวัลที่ 1 ของ “ป้าขยัน” กลัวความผิดเลยเผาทิ้ง ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาลักทรัพย์

คดีหวยรางวัลที่ 1 สุดอลเวง สุโขทัย คืบหน้า “นายเดช” เพื่อนบ้าน รับสารภาพแอบเก็บสลากรางวัลที่ 1 ของ “ป้าขยัน” ไว้ตอนป้าให้ช่วยตรวจ พอเป็นข่าวดังจึงเอาไปเผาทิ้งหนีความผิด ตำรวจยืนยันจากพยานหลักฐานเชื่อ “ป้าขยัน” เป็นเจ้าของสลากจริง เตรียมดำเนินคดีนายเดชข้อหาลักทรัพย์
ความคืบหน้าคดีหวยรางวัลที่ 1 สุดอลเวงของ “นางขยัน” หญิงชาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ที่ซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่ 1 มิ.ย.2569 จำนวน 3 ใบ ก่อนนำไปให้เพื่อนบ้านช่วยตรวจรางวัล ซึ่งเพื่อนบ้านแจ้งว่ามีสลาก 1 ใบถูกรางวัลที่ 1 หมายเลข 173770 และนางขยันได้ฝากเอาไว้ แต่พอมาทวงในวันต่อมากลับบอกว่าไม่ถูกรางวัลนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สวรรคโลก ได้เชิญตัวนายเดชและนางแหวว สองสามีภรรยาเพื่อนบ้านที่นางขยันให้ผู้ช่วยตรวจลอตเตอรี่ มาสอบปากคำอย่างละเอียด โดยภายหลังการสอบสวนเป็นเวลาหลายชั่วโมง นายเดชได้ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้เก็บลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ของนางขยันไว้จริง
พ.ต.อ.นิคม พรมพิราม ผู้กำกับการ สภ.สวรรคโลก เปิดเผยว่า นายเดชให้การว่า หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งนางขยันนำลอตเตอรี่มาให้ตรวจและฝากไว้กับภรรยา ทำให้ทราบว่ามีสลากรางวัลที่ 1 อยู่ภายในบ้าน และเข้าใจว่านางขยันอาจลืมสลากดังกล่าว จึงเก็บเอาไว้
อย่างไรก็ตาม ในเช้าวันรุ่งขึ้น นางขยันได้กลับมาสอบถามถึงสลากใบดังกล่าวอีกครั้ง นายเดชจึงนำโทรศัพท์มาตรวจผลรางวัลต่อหน้า และแจ้งว่าสลากไม่ถูกรางวัล ก่อนจะแอบดึงสลากที่ถูกรางวัลที่ 1 เก็บไว้ และคืนสลากอีก 2 ใบให้แก่นางขยัน
นายเดชยังอ้างต่อพนักงานสอบสวนว่า ภายหลังจากเรื่องราวกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่และได้รับความสนใจจากสังคม กลัวว่าตนเองจะมีความผิด จึงตัดสินใจนำสลากรางวัลที่ 1 ตัวจริงไปเผาทำลายทิ้ง
หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวนายเดชไปชี้จุดที่อ้างว่าใช้เผาสลาก เพื่อตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม แม้การตรวจสอบจะเป็นไปด้วยความยากลำบากจากสภาพอากาศและฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน แนวทางการสอบสวนยังพบว่า นางแหวว ซึ่งก่อนหน้านี้ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ตรวจลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ได้เปลี่ยนคำให้การ โดยยอมรับว่ามีการตรวจผลรางวัลจริง เพียงแต่ไม่ได้ตรวจผ่านระบบค้นหาทางอินเทอร์เน็ต แต่ตรวจสอบจากข้อมูลผลสลากที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานงานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่ออายัดสลากหมายเลขดังกล่าวไว้แล้ว และจากพยานบุคคล รวมถึงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลแวดล้อมต่าง ๆ เชื่อได้ว่านางขยันเป็นผู้ครอบครองและมีกรรมสิทธิ์ในสลากรางวัลที่ 1 ตัวจริง
พ.ต.อ.นิคม ระบุว่า จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนี้ แนวทางคดีมีความชัดเจนมากขึ้น โดยยืนยันได้ว่าลอตเตอรี่ของนางขยันเป็นสลากที่ถูกรางวัลที่ 1 จริง ส่วนบุคคลอื่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาบทบาทเป็นรายบุคคล
สำหรับขั้นตอนทางกฎหมาย พนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมพิจารณาปรับสถานะผู้เกี่ยวข้องตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นนายเดชจะถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์