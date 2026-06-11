แม่ตุ๊ก Little Monster หลั่งน้ำตาผ่านตัวหนังสือ แจงปมมัทฉะ Overclaim พร้อมน้อมรับผิดบทเรียนราคาแพง

"แม่ตุ๊ก Little Monster" ร่ายยาวชี้แจงดรามามัทฉะหรู หลังเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นเรื่องรสชาติขมปลาย โชว์เอกสารซัพพลายเออร์ยันเกรดพรีเมียมจริง น้อมรับผิดพลาดเองที่เทสแต่กับนมโอ๊ต ไม่เคยชงน้ำเปล่าดูเลยสักครั้ง ประกาศเลิกใช้คำการตลาดชวนเข้าใจผิด เผยขอชี้แจงผ่านตัวหนังสือเพราะสภาพจิตใจตอนนี้ยังไม่ไหว
จากกรณี ดรามา แม่ตุ๊ก จากเพจ Little Monster อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้เปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์มัทฉะของตัวเองในชื่อ “Hi Matcha Girlies” โดยเริ่มเปิดขายวันแรกเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยจำหน่าย ชาเกรด Super Ceremonial 2 ตัว ได้แก่ Kyoto Uji Matcha (กระปุกละ 990 บาท / 30 กรัม) และ Yame Matcha (กระปุกละ 1,280 บาท / 30 กรัม)
สำหรับจุดพีกของดรามา เมื่อมีลูกค้ามารีวิวว่า เมื่อนำไปชงแบบใส (แบบ Clear) ด้วยน้ำเปล่า รสชาติกลับขมปลาย ไม่หอม รู้สึกไม่อร่อย ไม่คุ้มกับราคาหลักพัน “แม่ตุ๊ก”ได้อัดคลิปยอมรับว่า “ตอนที่เทสตัวผงมัทฉะก่อนที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาขาย ไม่ได้มีการเทสด้วยน้ำเปล่าเลยสักรอบ แต่เป็นการเทสกับนม และน้ำมะพร้าว” ประเด็นนี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกโซเชียล
ล่าสุด วันนี้ (11 มิ.ย.) เพจ “Little Monster" ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดรามาที่เกิดขึ้น ระบุว่า ”ขอโทษที่ใช้เวลาในการชี้แจงช้านะคะ
เนื่องจากรอเอกสารจากทางซัพพลายเออร์หลายวัน
เรื่องแรกที่ตุ๊กอยากชี้แจงคือเรื่องเกรดมัทฉะ ที่หลายคนมีความกังวลว่าเรา overclaim หรือไม่อย่างไร
นี่คือเอกสารจากทางซัพพลายเออร์ มีตั้งแต่เกรด Ceremonial Grade ขึ้นไปโดยซัพพลายเออร์แจ้งว่าผงตัว Super Ceremonial จะมีราคาสูงกว่าชงเคลียร์ได้ และสามารถใช้ในการสื่อสารลงบนฉลากบรรจุภัณฑ์ได้โดยทางซัพพลายเออร์ส่งผงมาให้ลองหลายตัว
ตุ๊กเทสทุกตัวด้วยนมโอ๊ตที่คิดว่าอร่อยที่สุดในมุมตุ๊ก และเลือกมา 2 ตัวโดยที่ไม่ได้เทสด้วยน้ำเปล่าเลย (อันนี้เป็นความผิดตุ๊กเองค่ะ) จึงเป็นที่มาของคำแถลงในคลิปแรกว่า "ตอนเทสผงมัทฉะหลายตัว ไม่ได้ชงและเทสด้วยน้ำเปล่าเลยซักรอบ" ซึ่งตุ๊กไม่เคยเทสจริง ๆ ในการเลือกผงค่ะอย่างไรก็ตาม หลังจากที่ตุ๊กได้รับฟังความคิดเห็นของทุกคนแล้ว ตุ๊กจะไม่ใช้คำนี้ในการสื่อสารใด ๆ อีกแล้วในอนาคต เพราะเป็นแค่ศัพท์ทางการตลาดและอาจทำให้เกิดการคาดหวัง นำไปสู่ความรู้สึกที่ว่า overclaim อีกประเด็นจากคลิป ที่มีแคปชั่นว่า "เมื่อวานลองเคลียร์"
ประเด็นนี้เกิดความเข้าใจผิดจนบานปลาย คำว่า "เมื่อวานลองเคลียร์" ก็คือ เมื่อวาน ตุ๊กลองหาสูตรมัทฉะแบบเคลียร์ เพื่อทำเมนูสำหรับทำสินค้า
"Matcha Recipe Box" ไม่ใช่เทสผงมัทฉะที่จะสั่งซื้อเพราะการสั่งซื้อจบไปสักพักแล้วตามที่อธิบายไว้ด้านบน
แต่ตุ๊กเข้าใจว่าแคปชั่นนั้นอาจจะทำให้ทุกคนเข้าใจแบบนั้นได้และเสียใจที่ทำให้ทุกคนผิดหวัง ตุ๊กขอน้อมรับความผิดนี้ค่ะขออภัยที่ต้องชี้แจงผ่านตัวหนังสือ เพราะสภาพจิตใจตุ๊กในตอนนี้ยังไม่ไหวจริง ๆ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะ”