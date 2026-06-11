‘แพลน บี’ ออกโรงแจงปม TH-AI Passport ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง พร้อมย้ำมาตรฐานธรรมาภิบาลองค์กร

“แพลน บี มีเดีย” แจงชัดไม่มีเอี่ยวโครงการ TH-AI Passport ยืนยันไม่ใช่คู่สัญญา ไม่ได้ร่วมยื่นประมูล และไม่ได้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ชี้กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นการดำเนินการของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท และไม่ได้ดำเนินการในนามบริษัทฯ แต่อย่างใด
วันนี้ (11 มิ.ย.) แพลน บี มีเดีย ได้ออกมาชี้แจง กรณีข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์บางส่วน ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยยืนยันว่า แพลน บี มีเดีย และบริษัทย่อย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่อ้างถึงในสังคมออนไลน์
โดยระบุว่า แพลน บี มีเดีย และบริษัทย่อย ไม่ได้เป็นคู่สัญญา และไม่ได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ร่วมค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ
ในกรณีที่มีการกล่าวถึงการลงทุนหรือการดำเนินการของบุคคลในฐานะส่วนบุคคลหรือในนามนิติบุคคลอื่น บริษัทฯ ขอเรียนว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นๆ โดยแยกต่างหากจากการดำเนินงานของ แพลน บี มีเดีย และมิได้เป็นการดำเนินการในนามของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงขอให้ประชาชน นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาข้อมูลจากช่องทางทางการของบริษัท และข้อมูลที่ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน จากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง