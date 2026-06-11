"ลอรี่" หนุน TH-AI Passport ยกระดับ SME ไทย แนะกำหนดลิมิต Token-จ่ายเงินตามจริงเพื่อความโปร่งใส

'พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ' ออกโรงหนุนโครงการ 'TH-AI Passport' งบ 1.6 พันล้านบาท ชี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการอัปสกิลคนไทยและ SME ด้วยต้นทุนสุดคุ้มเพียง 27 บาท/เดือน อย่างไรก็ตาม ได้เสนอแนะให้กระทรวงดิจิทัลฯ ยกระดับความโปร่งใสด้วยการตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนร่วมกำกับดูแล พร้อมกำหนดโควตา Token และจ่ายเงินตามการใช้งานจริง เพื่อป้องกันงบประมาณรั่วไหล
วันนี้ (11 มิ.ย.) นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ หรือ ลอรี่ ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว "ลอรี่ - พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ" ชี้ โครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ใช้งบประมาณ 1.6 พันล้านบาท ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากในการอัปสกิลประชาชนและ SME ไทย เนื่องจากมีต้นทุนเฉลี่ยเพียง 27 บาท/คน/เดือน แต่เปิดสิทธิ์ให้คนไทยถึง 5 ล้านคนสามารถใช้งาน 14 แพลตฟอร์ม AI ชั้นนำระดับโลก (รวม 31 โมเดล) ได้อย่างครบวงจรในที่เดียว
อย่างไรก็ตาม ในด้านความโปร่งใส เจ้าตัวได้เสนอแนะให้กระทรวงฯ จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับภาคประชาชนเพื่อร่วมกำกับดูแลและตรวจสอบ พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดโควตาการใช้ Token ต่อคนให้ชัดเจน และมีเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามที่มีการใช้งานจริงเท่านั้น เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ไร้ข้อกังขา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"คุ้มกว่าตี๋น้อย? “บุฟเฟ่ต์เอไอ 27บาท/เดือน” 🇹🇭
ฟัง3ชั่วโมงเต็ม.. ในเวทีเสวนารับฟังข้อคิดเห็น TH-AI Passport ที่เป็นประเด็นร้อน ณ กระทรวงดิจิตัล ลอรี่ในฐานะผู้ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ และดูเรื่องเทคฯให้กระทรวงพลังงาน สนใจเรื่องนี้ใน2แกนคือ ความคุ้มค่า และ ความโปร่งใส สรุปสั้นๆ โปรเจคเอไอ 1.6พันล้านนี้ 5 ล้านคนไทยใช้งาน 14 แพลตฟอร์มAIใหญ่ 31 โมเดลล้ำ ทำภาพ-คลิป-วิเคราะห์ได้หมด
จำนวนโทเคน ยังไม่มีระบุตัวเลขชัด 27บาท/เดือน คือราคาต่อคน ที่รัฐดีลได้และจ่ายให้ (งบ1,621ล้าน หารด้วย 5ล้านผู้ใช้ หารด้วย 12เดือน) ฟังไม่ผิดครับเฉลี่ย 27บาท/คน/เดือน!! จากราคาปกติ มีเดือนละ6แบงค์แดง เพียงท่านสมัคร ChatGPT แค่ที่เดียว ..แต่ใน TH-AI Passport นี่ได้ครบจบ14แอป ต้องบอกว่าบ้าไปแล้ว สำหรับราคานี้
แถมต่อยอดการสร้างโครงสร้างพื้นฐานกลาง AI ของไทยไปในตัว และเปิดให้ปชช.ไทยได้อัพสกิล SMEไทยได้ติดปีก ..’คุ้มค่า‘ แบบไม่ต้องถกเถียง
อีกประเด็น‘ความโปร่งใส’ แม้จะเซ็นTORสำเร็จไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว ลอรี่ ก็ขอนำเสนอแนวทางให้ กระทรวงDE พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับภาคปชช. เพื่อกำกับติดตามตรวจรับงาน
กำหนดลิมิตให้ชัด Token credit ต่อคนต่อวัน, รูปแบบTokenที่เหลือ หากไม่มีคนใช้ รัฐไม่ต้องจ่ายเงิน ..ให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รีดเค้นแพลตฟอร์มนี้ให้เกิดขึ้นจริง แบบคุ้มค่าทุกสตางค์ โปร่งใสทุกอณู
วันนั้นจะเกิดประโยชน์ร่วมกับปชช.ทุกฝ่าย กลุ่มผู้คัดค้าน ไม่ต้องสาดโคลนผ่านสื่อให้เหนื่อยฟรี
ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารกระทรวงดิจิตัล และทีมทำงานทุกท่าน รอใช้อยู่นะครับ"